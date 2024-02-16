У РФ вважають, що потрібно ще 3 млн боєприпасів, щоб захопити Україну, — ЗМІ

Через два роки повномасштабного конфлікту РФ щорічно виробляє до 2,1 млн снарядів калібру 122 і 152 мм. За даними RUSI, це менше половини того, що російські чиновники вважають за необхідне для підтримки виграшної стратегії в Україні у 2024-25 роках.

15 000 снарядів на день — стільки артилерійських боєприпасів, на думку представників Кремля, знадобиться, щоб змусити Україну капітулювати до 2025 року. Про це пише Forbes.

Це на 5000 снарядів більше, ніж російські війська використовують сьогодні, і на 9000 більше, ніж виробляє сьогоднішня російська промисловість.

Кремль може заповнити дефіцит трьома мільйонами старих снарядів, які перебувають на довготривалому зберіганні. Або — коштом додаткових постачань з Ірану та Північної Кореї, у яких уже було закуплено близько двох мільйонів.

Однак, за оцінками Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), наступного року російські війська зіткнуться зі "значною нестачею" своїх основних 152-міліметрових снарядів.

За даними Міністерства оборони Естонії, російські батареї на початку повномасштабного вторгнення вистрілювали до 60 000 снарядів на день. Таким чином, за кілька місяців було витрачено мільйони снарядів. Через 18 місяців, до кінця 2023 року, російські війська застосовували вже по 10 000 снарядів на день, а ЗСУ завдяки мільйону південнокорейських снарядів, які закупили США, приблизно відповідали темпу.

За оцінками Міноборони Естонії, до 2022 року російська промисловість могла виробляти або знімати з військових резервів лише 400 000 снарядів на рік. Старі снаряди закінчуються, і потрібно їх компенсовувати шляхом виробництва нових. Через два роки РФ уже щорічно виробляє до 2,1 млн снарядів калібру 122 і 152 мм.

Але це менше половини 5,6 млн боєприпасів, які, за даними RUSI, російські чиновники вважають необхідними для підтримки виграшної стратегії в Україні у 2024-25 роках.

За словами аналітиків Джека Вотлінга і Ніка Рейнольдса, на армійських складах РФ ще може зберігатися близько трьох млн старих снарядів, але "більша їхня частина перебуває в поганому стані". Складно сказати, чи поставлять потрібну кількість Іран і КНДР.

Втіхою для росіян у цій частині слугує те, що українцям ще складніше знаходити найпотужнішу зброю. До того ж потрібно знайти спосіб компенсувати зупинену допомогу США.

Боєприпаси для України: завод США в Техасі

Вашингтон був найбільшим постачальником артилерії для Києва. Близько двох мільйонів снарядів було передано за перші 18 місяців війни.

Українські батареї перейшли з 10 000 снарядів на день до двох або близько того. Армія США розраховувала, що допомога Україні піде на оплату розширення головного заводу з виробництва боєприпасів у Техасі, що дало б змогу збільшити випуск боєприпасів до 1,2 млн на рік.

Тепер щодо розширення виробничих потужностей виникли сумніви. Але навіть якщо завод розширять, через зупинку допомоги республіканцями Київ може все ще залишатися без американських снарядів.

Нагадаємо, що, за оцінками DeepState, у боях в Авдіївці росіяни вже не покладаються на будь-яку тактику, виїзд із міста — лотерея.

Також повідомлялося, що через рік після укладення контракту на постачання GLSDB Україна почала застосовувати ці бомби малого діаметра.