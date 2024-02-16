"Я детально розумію": Зеленський прокоментував ситуацію в Авдіївці (відео)

За словами глави держави, усі чудово пам'ятають, що робить Росія з нашими населеними пунктами. Володимир Зеленський перебуває в постійному контакті з військовим керівництвом, головне завдання якого — зберегти життя людей.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, яка склалася довкола міста Авдіївка Донецької області. Він вважає, що люди — найголовніше. Про це глава держави заявив під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

За його словами, українські захисники продовжують героїчно обороняти Авдіївку від російських окупантів і постійно знаходять нові логістичні шляхи, які й намагається зламати противник.

"Що стосується Авдіївки, ситуація не перший день. Ми пам'ятаємо, що робить Росія з нашими селищами і селами. Я детально розумію, що відбувається, на контакті з нашим військовим керівництвом. Я не буду говорити, які вони нові підходи застосовують, їхнє завдання робити все, щоб захистити наших людей", — заявив Володимир Зеленський.

Окремо президент України подав сигнал про те, що саме військовослужбовці є всім, що сьогодні в нас є. Бійці ЗСУ — головна зброя України.

До речі, зустріч з Олафом Шольцем відбувається в межах 60-ї конференції з безпеки в Мюнхені. Головний порядок денний — подальша підтримка Києва з боку Берліна. Йдеться як про оборонну, так і про політичну та фінансову сфери. Також лідери країн підписали Угоду про співпрацю у сфері безпеки.

Нагадаємо, 16 лютого повідомлялося, що українські бійці продовжують оборону Авдіївки. За словами військових, російські окупанти кидають на Авдіївський напрямок колосальну кількість особового складу, бронетехніки та авіації. Тривають жорсткі бої.

Напередодні аналітики з ISW заявили, що ЗС РФ не зможуть швидко просуватися далі Авдіївки. На їхню думку, російські війська втратили велику кількість живої сили і техніки для атак Авдіївки, тому їм знадобиться тривалий період відновлення.