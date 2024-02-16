"Ми втрачаємо людей": Данілов попередив про наслідки, якщо Захід не надасть допомогу

За словами секретаря РНБО, зараз ухвалюються демократичні процедури, які дозволили б виділити партнерам гроші на допомогу Україні. При цьому не варто думати, що на Київ чекатиме крах за негативного сценарію.

У демократичних державах світу зараз відбуваються процедури, які необхідні для того, щоб продовжити допомагати Україні як у військовому плані, так і у фінансовому. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю "Укрінформ", яке було опубліковано 16 лютого.

За його словами, йдеться про демократичні процедури, без яких обійтися не можна, на жаль. Щойно їх буде виконано, допомога Україні з боку Заходу продовжиться.

"Зараз вони відбуваються. Звичайно, ми б хотіли, щоб вони дуже швидко рухалися, але це елемент демократії — поступове проходження всіх процедур, необхідних для отримання допомоги", — заявив Олексій Данілов.

Окремо було зазначено стосовно плану "Б" на випадок того, якщо партнери й надалі затягуватимуть ухвалення рішення про виділення нової допомоги для України. Він вважає, що переживати точно не потрібно, адже Україна не пропаде. Будуть знайдені нові рішення.

"Зараз журналісти починають роздмухувати, що в разі, якщо не буде міжнародної допомоги, нам буде крах. Я хотів би всіх заспокоїти і сказати: Україна була, є і буде. Чи буде складно? Так, буде складно. Однак нам буде складно до того моменту, поки не здобудемо перемогу. Чи буде після перемоги легше? Так, буде. На жаль, на шляху до перемоги ми втрачаємо людей, наших найкращих із найкращих. Але будувати країну завжди важко і складно", — підсумував Олексій Данілов.

Нагадаємо, 16 лютого повідомлялося, що Росія починає нову операцію проти України, про що заявив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, через те, що противник не може здобути перемогу на полі бою, він намагатиметься спекулювати на темі виборів. Одним із ресурсів, які використовуватиме Кремль, будуть соціальні мережі.