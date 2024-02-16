Готують дітей для Міноборони РФ: в ОВА розповіли про "експерименти" росіян на Запоріжжі

Голова обласної військової адміністрації Іван Федоров наголосив, що школи на ТОТ вже давно перетворилися на "центри пропаганди і підготовки до війни". Тиждень підлітки починають з підйому прапора РФ, крім того, їх вчать керувати БПЛА.

Росіяни у тимчасово окупованій частині Запорізької області влаштовують "експерименти" на дітях. Їх використовують у мілітарних і пропагандистських цілях. Про це у пʼятницю, 16 лютого, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

"Росіяни влаштовують експерименти на дітях: заявили про створення на ТОТ Запорізької області "інноваційно-освітньої території", — йдеться у повідомленні.

Мілітаризм на ТОТ

За інформацією очільника Запорізької ОВА, ворог створює мілітарні табори на узбережжі Азовського моря, де дітей навчатимуть військовим дисциплінам та керуванню безпілотниками.

"Молодіжні організації всі або мілітарні, як "Юнармія", де готують дітей для Міноборони РФ, або політичні, як "Рух перших", який вирощує партійних функціонерів", — зазначив він.

Центри пропаганди для дітей

За словами Федорова, школи на тимчасово окупованих територіях вже давно перетворилися на "центри пропаганди і підготовки до війни". Він додає, що тиждень діти починають з підйому прапора РФ.

Як розповідає очільник ОВА, росіяни самі підкреслюють, що саме на ТОТ є потреба в "новому рівні освіти", тобто у знищенні ідентичності юних українців, і цей досвід планують використовувати по всіх окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше Федоров повідомив, що у Запорізькій області зʼявилася ще одна, вже четверта, захисна лінія російських окупантів на напрямках Токмак – Мелітополь і Токмак – Бердянськ.