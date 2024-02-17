ЗСУ відходять з Авдіївки: як змінилася ситуація на фронті (карта)

Українські бійці відходять на підготовлені позиції для того, аби повернутися та завдати сильнішого удару окупантам, розповів командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький.

Військове командування прийняло рішення вивести українських військових з Авдіївки Донецької області. Зокрема, для того, аби уникнути оточення та зберегти життя бійців. Фокус зібрав усе, що відомо на цей час.

Сирський прийняв рішення щодо відходу ЗСУ з Авдіївки

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прийняв рішення щодо виведення підрозділів ЗСУ з Авдіївки та переходу до оборони на вигідніших рубежах.

"Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах", — сказав Олександр Сирський.

За його словами, українські бійці гідно виконували військовий обов'язок, зробили все можливе для того, аби знищити найкращі російські військові частини, завдати окупантам значних втрат у живій силі та бойовій техніці.

"Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій. Життя військовослужбовців — найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо", — наголосив він.

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Що кажуть українські військові про вихід з Авдіївки

Командир Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України Андрій Білецький заявив, що в Авдіївці військові "зробили все, і навіть більше".

"Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах. Зробили все, і навіть більше. Дякую за стійкість кожному", — сказав Андрій Білецький. В умовах кількісної переваги росіян у живій силі, техніці та зброї, ЗСУ зробили все та навіть більше.

Він зазначив, що бійці виходять на підготовлені позиції, аби повернутися і завдати ще сильнішого удару. Він подякував командуванню за це рішення та додав, що бій триває.

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ЗС РФ намагатимуться ускладнити відхід ЗСУ

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що українським військовим, ймовірно, доведеться провести контратаки, аби впорядковано вийти з Авдіївки.

"Українським силам, можливо, доведеться стабілізувати лінію фронту шляхом контратаки в районі, де російські сили намагаються замкнути оточення українських сил в Авдіївці, щоб провести впорядкований відхід", — йдеться у повідомленні.

Аналітики переконані, що російські військові намагатимуться ускладнити відхід ЗСУ, тоді як подальші українські контратаки можуть призвести до подальших втрат противника. В ISW розповіли, що окупантам, ймовірно, буде важко просуватися на захід від Авдіївки до другорядних підготовлених позицій, куди відходять ЗСУ. При цьому росіяни можуть зазнати значних втрат, якщо вирішать атакувати ці позиції ЗСУ на відкритому полі.

"Російські сили, ймовірно, мають на меті ускладнити або запобігти українському відступу в надії завдати значних в оперативному відношенні втрат українським силам у цьому районі, оскільки захоплення Авдіївки саме по собі не дасть жодних значущих в оперативному відношенні переваг або шляхів для просування", — наголосили в ISW.

Авдіївський напрямок

Ситуація в Авдіївці: що відомо

Вночі 17 лютого аналітики DeepState розповіли, що російські військові зайняли Авдіївку залізничну лікарню та міський парк. Крім цього, окупанти просунулися на територію Авдіївського заводу металевих конструкцій в районі Ласточкиного та Невельського.

"К*цап продовжує великою кількістю піхоти тиснути з усіх сторін на позиції українських військових", — повідомили аналітики.

Ситуація в Авдіївці

Ситуація в Авдіївці: дані Генштабу ЗСУ

За інформацією Генштабу ЗСУ станом на 6:00 17 лютого, українські бійці відбили 38 атак ЗС РФ у районі Ласточкиного, Авдіївки, західніше Бердичіва та ще п'ять атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

Які бригади обороняли Авдіївку

За словами українського волонтера Сергія Стерненка, Авдіївку тримали 110-а окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, 53-а ОМБр, 47-а ОМБр, 59-а окрема мотопіхотна бригада, 3-я ОШБр, спецпризначенці "Альфа" і "Омега", ССО, прикордонники, Нацгвардія.

"Дякую 110 бригаді, 53, 47 та 59 бригадам, Третій штурмовій, спецпризначенцям Альфи та Омеги, ССО, прикордонникам, нацгвардійцям та усім, хто тримав Авдіївку у важкій битві з переважаючим ворогом, завдаючи йому величезних втрат. Честь полеглим. Повернення додому кожному, хто потрапив у полон", — сказав Стерненко.

Нагадаємо, 16 лютого українські хакери групи "Кібер Спротив" розповіли, що у РФ хочуть запустити фейк про нібито успіх окупантів в Авдіївці. Крім цього, ворог наказав у повідомленнях росЗМІ згадувати про втрати особового складу.

Того ж дня ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ворог, ймовірно, намагається взяти Авдіївку під свій контроль ще до початку президентських виборів у РФ.