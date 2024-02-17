"Не дякуйте": у ЗСУ потролили росіян через 3 збиті літаки і порадили, де шукати "братьев" (фото)

У Повітряних силах ЗСУ вже встановили, де шукати збитих пілотів РФ, а от самі росіяни їх не можуть знайти. Командувач Повітряних Сил Микола Олещук підказав окупантам спеціальну пошуково-рятувальну систему.

Уранці 17 лютого 2024 року на східному напрямку підрозділами Повітряних Сил ЗСУ збили одразу три ворожі літаки. Окупанти повідомили, що тривають пошуки пілотів. Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук порекомендував росіянам, якою програмою можна скористатися для пошуку збитих льотчиків.

Так, українські захисники на східному напрямку знищили одразу три ворожі літаки — два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

"Нагадаю, є така міжнародна супутникова пошуково-рятувальна система – Коспас-Сарсат (Cospas-Sarsat). При аваріях, вона сповіщає про місцезнаходження персональних радіобуїв пілотів. На фото – спрацювало аж чотири Cospas-Sarsat (точки на карті) – шукайте "братьев" у цих районах. Не дякуйте", — написав Олещук.

Згідно з точками, які надав Олещук, льотчики РФ перебувають в районі Благодатного у Бахмутському районі, Дьякового — на Луганщині та Лисогорки на території РФ.

Нагадаємо, що 23 січня на півночі країни мобільні вогневі групи знищили одну з ворожих ракет за допомогою кулемета "Браунінг".

14 січня 2024 року стало відомо про знищення літака дальньої радіолокаційної розвідки А-50 РФ над Каспійським морем. Українські військові дістали ракетами до цілі, яка перебувала за 160 км від лінії фронту.