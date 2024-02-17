Доплати до $10 тисяч і нульове розмитнення: головне із законопроєкту про мобілізацію

13 лютого у Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт про мобілізацію, який пропонує мотивацію бійцям. Документ враховує економічні і фінансові складники, питання підготовки бійців і ветеранську політику, розповів нардеп Роман Костенко.

Народні депутати можуть внести правки до законопроєкту про мобілізацію протягом двох тижнів, деякі з них можуть затягнути процес прийняття документа. Натомість у Раді зареєстрували інший проєкт закону №11012, який пропонує не лише обов'язки і обмеження, але й мотивацію для військових. Про це повідомив нардеп, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко у коментарі "24 Каналу".

Коли можуть прийняти новий законопроєкт про мобілізацію

Роман Костін зазначив, що протягом двох тижнів кожен нардеп може вносити свої правки, деякі з них можуть покращити документ, а інші — затягнути процес. Час роботи над правками залежить від їхньої кількості. Зі слів нардепа, протягом наступного тижня оборонний комітет може розглянути положення, прийняти їх чи відхилити. Умовно, до 1 березня цей процес може бути завершений.

Також надери можуть поставити правки на підтвердження — це ті, які є в законі, їх можуть ще раз підняти, аби Рада проголосувала. У результаті це може затягувати процес на декілька тижнів чи місяць.

Законопроєкт про мобілізацію 11012: що пропонують нардепи

У Раді 13 лютого зареєстрували законопроєкт про мобілізацію №11012, у якому містяться не лише обов'язки і обмеження, але й мотивація для військовослужбовців. Документ враховує економічні і фінансові складники, питання підготовки бійців і ветеранську політику.

Костенко вважає, що держава повинна звернути увагу на створення професійної армії.

"По-перше, ми маємо звернути увагу на нашу молодь. Це не про те, що ми маємо їх брати і закидати в буси – ми маємо мотивувати йти їх до армії. Тому що коли ми говоримо про асиметричну війну, про війну сучасних технологій, дуже складно людям, яким вже далеко за 40, а то й за 50 років, використовувати ці технології", — пояснив він.

Грошові виплати для військових

Законопроєкт №11012 пропонує грошові виплати в розмірі 3 тисяч доларів для мобілізованих, 4 тисяч доларів для сержантів і 5 тисяч доларів для офіцерів. Крім цього, зарплата може збільшитися після шести місяців перебування в армії у 1,5 раза.

Також нардепи вважають, що бійцям повинні доплачувати за знищену техніку. Зокрема, за ліквідацію танка, екіпажа тощо військовий може отримати до десяти тисяч доларів, за літак — 500 тисяч гривень, ракету — 100 тисяч.

"Я впевнений, що ця мотивація дасть поштовх бійцям іти і знищувати більше техніки", — вважає Костенко.

Крім цього, у законопроєкті звернули увагу на ветеранські виплати, а саме мінімальна пенсія для бійців, що отримали інвалідність повинна становити:

для третьої групи — 15 тисяч гривень;

другої — 20 тисяч гривень;

першої — 25 тисяч гривень.

Також нардеп пропонує можливість безкоштовно розмитнення автомобіля для власного користування для тих, хто пробув у бойових діях 12 місяців та прослужив 24. Тоді як за 36 місяців служби та без бойових дій — 50% пільги на розмитнення авто.

Демобілізація військових

Законопроєкт визначає терміни демобілізацію, які залежать від того, скільки місяців боєць прослужив та де. Зокрема, через 36 місяців — якщо військовослужбовець не брав участь у бойових діях, 18 місяців — якщо брав участь у бойових діях. Також пропонують доплачувати до зарплати по 10 тисяч гривень на місяць тим, хто має право на демобілізацію, проте залишився в ЗСУ.

Нагадаємо, майор ЗСУ Єгор Чечеринда заявив, що з кожної області України потрібно мобілізувати по десять тисяч чоловіків. З його слів, російська армія вчиться воювати та за два роки стала професійною.

Раніше заступник начальника — начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного в м. Київ територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Новосядлий повідомив, що українське законодавство не визначило конкретного місця вручення повісток.