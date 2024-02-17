Росіяни використали новітні крилаті ракети Х-69 для ударів по Україні (фото)

За інформацією видання, тривалий час Х-69 перебувала на етапі розробки, проте повномасштабна війна підвищила потребу РФ у високоточному далекобійному озброєнні, що ймовірно, спричинило прискорення процесу виробництва.

Російські окупанти використали новітні крилаті ракети Х-69 під час нещодавнього масованого ракетного обстрілу української інфраструктури. Про це повідомляє видання The War Zone.

У виданні нагадали, що нещодавно український військовий блогер в Telegram-каналі "Полковник Генштабу" оприлюднив фотографію уламка ракети Х-69, яку збили під час масованого ракетного обстрілу 7 лютого. Про застосування трьох ракет цього типу також повідомляв український ресурс моніторингу повітряних загроз.

Згідно з цими заявами, у цей же день противник застосував й інше новітнє озброєння для удару по столиці – протикорабельну ракету "Циркон".

Протягом тривалого періоду ракета Х-69 перебувала на етапі розробки, проте повномасштабна війна між Росією та Україною підвищила потребу у високоточному далекобійному озброєнні, що ймовірно, спричинило прискорення процесу розробки та виробництва.

У лютому минулого року Міжнародний інститут стратегічних досліджень заявив, що Х-69, "ймовірно, перебуває на завершальній стадії розробки або на стадії виробництва".

З яких винищувачів відбуваються пуски Х-69

У виданні зазначили, що, ймовірно, Х-69 створювалися спеціально для російського винищувача Су-57, однак за словами виробника, ними також може бути оснащений МіГ-29К, МіГ-35, Су-30МК, Су-34 і Су-35.

"Хоча були заяви про те, що Су-57 брали участь в бойових діях під час конфлікту в Україні, жодних переконливих доказів цьому немає", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про ракети Х-69

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що серед переваг Х-69 можна назвати заявлену скритність ракети, і її систему наведення. У цій системі застосовано комплексний підхід із використанням як інерціального методу навігації, так і супутникових навігаційних платформ ГЛОНАСС і GPS.

Водночас експерти "Bulgarian Military" відзначають і недоліки ракети. Перш за все, це її сприйнятливість до сучасних систем ППО типу NASAMS, що робить ракету потенційно легкою мішенню. Крім того, очевидна необхідність підвищення точності та маневреності ракети.

Аналітики порівнюють Х-69 з американською AGM-158 JASSM — універсальною ракетою для завдавання ударів як по повітряних, так і по наземних та морських цілях. Але американський зразок вигідно відрізняється високою точністю і маневреністю.

Ракетний обстріл 7 лютого

Збройні сили Російської Федерації обстріляли мирні міста України за допомогою ракет та безпілотників. Вибухи лунали в Києві, Харкові, Миколаєві та на Львівщині. Під час обстрілів Києва ворог міг застосувати протикорабельну ракету "Циркон". Аналітики Defense Express вважають, що її перехопила українська ППО.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що фахівці досліджують уламки ракет, аби визначити тип ракет, якими окупанти атакували мирні міста.