ЗС РФ вдарили по школі в Слов'янську: під завалами може бути людина, — МВА (відео)

За словами голови місцевої військової адміністрації Вадима Ляха, ворог влучив у ЗОШ №18. У її будівлі знаходилася соціальна їдальня, "Пункт незламності" та один із пунктів видачі гуманітарної допомоги.

Російські окупанти у суботу, 17 листопада, обстріляли Словʼянськ Донецької області. Ворог влучив у місцеву школу, де під завалами може бути людина. Про це повідомив голова МВА Вадим Лях.

"У Словʼянську — неспокійний вечір. Місто знов зазнало ворожого обстрілу", — йдеться у повідомленні.

За його словами, близько 20:00 ворог влучив у ЗОШ №18. У її будівлі знаходилася соціальна їдальня, "Пункт незламності" та один із пунктів видачі гуманітарної допомоги.

Крім того, як зазначив очільник МВА, під завалами школи може знаходитися одна людина. Наразі ведуться роботи з ліквідації пожежі та розбору завалів.

Обстріл Краматорська

Заступник Керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба повідомив, що у Краматорську російські окупанти поцілили ракетами у промзону та приватний сектор — ймовірно, під завалами одного з будинків перебуває четверо людей, з них двоє дітей 14 та 16 років. Зруйновані два будинки, пошкоджені ще 23.

"На місцях ударів працюють представники влади, поліція і рятувальники", — додає він.

Нагадаємо, уранці 15 лютого ЗС РФ вдарили по Україні ракетами різних типів — балістичними, а також крилатими ракетами морського базування "Калібр" і крилатими ракетами Х-101. Сили ППО знищили всі ракети, які летіли на Київ, повідомили в КМВА. Руйнувань і жертв немає.