Окупація Авдіївки: війська РФ уперше забезпечили підтримку з повітря наземним військам, — ISW

За словами аналітиків, можливість РФ завдавати масованих авіаударів кілька днів поспіль на найактивнішій ділянці фронту вказує на те, що Сили оборони не змогли позбавити ЗС РФ доступу до повітряного простору навколо Авдіївки. І вони цим скористалися.

В останні дні наступу на Авдіївку російські війська тимчасово домоглися обмеженої локалізованої переваги в повітрі та забезпечили наземним військам повітряну підтримку. Судячи з усього, це вдалося вперше за весь час повномасштабного вторгнення. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 17 лютого.

17 лютого представник української бригади під Авдіївкою заявив, що ЗС РФ за минулу добу випустили 60 керованих бомб КАБ по українських позиціях у місті. За іншими даними, за останні кілька днів КАБів було близько 500.

За словами командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадного генерала Олександра Тарнавського, 14 лютого російські війська нанесли 73 авіаудари на Таврійському напрямку (у напрямку Авдіївки через західну частину Запорізької області), така кількість стала рекордною на тлі тактичного обходу в Авдіївці. За даними прокремлівського блогера, за останні 48 годин ЗС РФ випустили 250 фугасних авіабомб ФАБ, що планують, по одному району Авдіївки.

Авдіївка на карті

Більшість російських джерел вважають, що саме використання керованих бомб дало змогу російським військам подолати оборону ЗСУ в Авдіївці. Деякі блогери РФ стверджували, що у ЗС РФ перевага в повітрі.

Від початку 2023 року окупаційне угруповання військ поступово збільшувало кількість керованих бомб на всій лінії фронту. Але нещодавні обстріли в Авдіївці стали першим випадком, коли авіація застосувала ці бомби в значних масштабах, щоб безпосередньо забезпечити авіаційну підтримку піхоті, що наступає.

Російський інструктор із підрозділу "Шторм-Z" заявив, що військам РФ колись насилу вдавалося наносити масовані авіаудари для безпосередньої повітряної підтримки. Він також висловив надію на те, що після Авдіївки така тактика набуде широкого застосування.

Можливість РФ завдавати масованих авіаударів кілька днів поспіль на найактивнішій частині фронту вказує на те, що Сили оборони, ймовірно, не змогли позбавити ЗС РФ доступу до повітряного простору довкола Авдіївки, чим ті й скористалися.

Нагадаємо, що, за оцінками журналістів, у РФ вважають, що знадобиться ще 3 мільйони боєприпасів, щоб захопити Україну.

Також повідомлялося, що російські війська не зменшують наступ на Авдіївському напрямку. У 3-й штурмовій бригаді розповіли про втрати російських військ.