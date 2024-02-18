У Краматорську рятувальники, можливо, знайшли фрагменти тіла бабусі загиблого 23-річного юнака (фото)

Під завалами приватного будинку в Краматорську загинули 46-річна жінка та її 23-річний син. У Слов'янську обстріляли будівлю "Пункта незламності" та соціальної їдальні — рятувальники витягли з-під завалів, імовірно, тіло сторожа.

Після ракетних обстрілів російських військ Слов'янська та Краматорська ввечері 17 лютого є загиблі та поранені. Співробітники прокуратури фіксують наслідки атаки. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура на своїй сторінці у Facebook.

"17 лютого 2024 року, о 19:40, російська армія завдала ракетного удару по центральній частині Слов'янська. Унаслідок атаки окупантів було зруйновано приміщення, в якому розташовувалися "Пункт незламності" та соціальна їдальня", — ідеться в публікації.

За даними пресслужби прокуратури, у будівлі, що загорілася, перебував сторож. Судячи з усього, саме його тіло вранці 18 лютого серед завалів знайшли рятувальники.

Наслідки обстрілу в Краматорську

Наслідки обстрілу в Краматорську

Наслідки обстрілу в Краматорську

Наслідки обстрілу в Краматорську

Наслідки обстрілу в Краматорську

Наслідки обстрілу в Краматорську

17 лютого російські війська також обстріляли Краматорськ. Влучили в приватний житловий будинок, де перебували три мешканці.

"Тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали 46-річна мати та 23-річний син — їхні тіла деблокували. Під час пошуково-рятувальних робіт знайдено й фрагменти тіла, імовірно, бабусі загиблого юнака", — зазначається в публікації.

До лікарні доставили подружжя пенсіонерів — 78-річного чоловіка та його 75-річну дружину. Вони отримали травми у власному будинку.

Повідомляється, що уламками засобів ураження та вибуховими хвилями пошкоджено понад 20 домоволодінь і автомобіль.

Прокурори на місцях документують воєнні злочини представників ЗС РФ.

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