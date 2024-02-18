Виробництво Су-35 зростає, попри заборону на мікрочипи: чому це вдається Москві (фото)

У 2020 на стендах виробничого майданчика КнААЗ перебувало лише два Су-35, а у 2023 їхня кількість зросла до 29. Загалом на озброєнні ПКС РФ, за різними оцінками, перебуває 114 таких машин.

Попри західні санкції, що обмежують постачання мікросхем і деталей для напівпровідників, Росія, схоже, здатна зберегти, а можливо, і збільшити виробництво своїх передових винищувачів Су-35. Як повідомляє чеський інформаційний центр НАТО, кількість літаків на заводі "Сухого" в Комсомольську-на-Амурі зросла до 29 машин до жовтня 2023 року.

Такі дані наводяться на основі ексклюзивних супутникових знімків російського підприємства, які були надані фахівцями технологічної компанії SpaceKnow. Вони використовували свій унікальний додаток IMINT, який за допомогою штучного інтелекту аналізує події, що відбуваються на великих територіях.

Спеціалізований алгоритм SpaceKnow, який автоматично виявляє та ідентифікує літаки, було використано для вивчення серії високоякісних знімків, наданих супутниками SkySat компанії Planet Labs, за період із квітня 2020 року по жовтень 2023 року. Результати аналізу розкрили цікаві деталі, повідомили в Центрі.

Якщо 2020 року на стендах виробничого майданчика Су-35 зазвичай з'являлося максимум два літаки одночасно, то наступного року їх було вже від 11 до 16 машин. А в жовтні 2023 року біля складальних залів "припаркувалося" вже 29 таких винищувачів.

Знімок території заводу з виробництва Су-35. Квітень 2022 року. Джерело: Natoactual.cz

Знімок території заводу з виробництва Су-35. Жовтень 2023 року. Джерело: Natoactual.cz

Водночас у SpaceKnow зазначили, що суворо точних даних про те, скільки нових літаків зійшло з конвеєра, не існує, але, імовірно, нові літаки припарковані в прилеглих до складальних цехів зонах. Зокрема, деякі машини поки що можна побачити на зображеннях без фарбування, а розташування "припаркованих" літаків неодноразово змінювалося.

Це відповідає висновкам великого аналізу, проведеного Американським центром аналізу європейської політики CEPA. У матеріалі йдеться, що Росія змогла налагодити виробництво 30-35 нових літаків Су-35 за останні місяці. За різними оцінками, на папері на озброєнні ПКС РФ перебуває 114 таких машин.

Попри суворе ембарго на імпорт мікрочипів і напівпровідникових деталей, необхідних для сучасної військової техніки, Росія вміло долає ці обмеження. Оглядачі BNN Breaking пишуть, що Москві вдалося імпортувати ці критично важливі компоненти на суму близько 1,2 млрд доларів через країни-посередники.

"Цей стратегічний маневр не тільки підкреслює обмеження міжнародних санкцій, а й демонструє здатність РФ адаптуватися перед лицем негараздів", — підсумували автори публікації.

Нагадаємо, згідно з інформацією ISW, 17 лютого Сили оборони України збили три російські винищувачі — два Су-34 й один Су-35 — над Донецькою областю. За деякими російськими джерелами, Су-35 було збито внаслідок дружнього вогню.