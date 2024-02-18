"Через три місяці": Боррель розповів, коли вирішиться ситуація на полі бою в Україні

На думку глави дипломатичної служби Євросоюзу, союзники Києва занадто часто вагалися в питаннях постачання ЗСУ нового озброєння. Якби Захід діяв рішуче, події на фронті могли б розвиватися інакше.

Ситуація на полі бою в Україні вирішиться через три місяці. Таку думку висловив глава дипломатичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель на Мюнхенській конференції з безпеки.

Дипломата запитали про наявність коштів і механізмів у Євросоюзу для завершення збройних конфліктів у світі, зокрема в Україні. Боррель відповів, що треба створювати фонди, мати волю для здійснення цілей і розуміння того, що "світ перебуває в ситуації війни".

За його словами, союзники повинні діяти набагато швидше та рішучіше в питанні надання допомоги Києву. Боррель визнав, що Євросоюз занадто часто вагався в питаннях постачання ЗСУ нових типів озброєння. Якби блок діяв рішучіше, ситуація на фронті могла б розвиватися інакше.

"Ми побачимо через три місяці, щось буде вирішено на полі бою. Ми не можемо чекати, коли в якихось країнах закінчаться вибори. Це якийсь інший вимір політики. У нинішній ситуації потрібно діяти набагато рішучіше та конкретніше. У нас багато стратегій, але мало дій", — розповів Боррель.

Основним завданням на найближчий час дипломат назвав "спільні дії європейських країн на поточні виклики".

"Щоб працювати разом, потрібно спрацюватися протягом якогось часу, мають бути визначені механізми для одностайного рішення, на все це потрібен час... Я думаю, на найвищих рівнях, на середніх рівнях і, можливо, громадська думка ще не зовсім у новому ментальному настрої", — підсумував глава дипслужби Євросоюзу.

Нагадаємо, російські окупанти нещодавно захопили Авдіївку та вже наступають на селище Ласточкине Донецької області. Українські підрозділи відвели на нові та вигідніші позиції.

Президент Чехії Петр Павел 17 лютого заявив, що знайшов можливість передати ЗСУ за найближчі кілька тижнів сотні тисяч боєприпасів для артилерійських установок. Раніше Прага була зацікавлена в боєприпасах від збройових компанійі з Південної Кореї, Туреччини та Південної Африки.