ЗС РФ пробили оборону ЗСУ на Запорізькому напрямку, — DeepState (карти)

Російські окупанти розпочали масовану атаку від Роботиного до Вербового. Частина сил противника змогла прорватися у Роботине, проте більшість була ліквідована захисниками, додали аналітики.

Після завершення боїв за Авдіївку Донецької області російським окупантам потрібно приймати рішення куди перекидати основні сили далі. Противник може спробувати вийти на оперативний простір західніше міста або сконцентруватися на Куп'янську Харківської області, Часовому Ярі на Донеччині чи Роботиному у Запорізькій області. Про це повідомляють аналітики DeepState у понеділок, 19 лютого.

За їхніми даними, станом на кінець доби 18 лютого на Біломосковському Сіверському, Білгородському й Таврійському відтинках — змін не зафіксували.

Щодо Сватівського відтинку, то там, як зазначають у дописі, окупанти проводять ротацію та продовжують посилювати тиск в районі Тернів та Ямполівки Донецької області.

Ситуація на Сватівському відтинку. Фото DeepStateMap

Експерти розповіли, що на Бахмутському напрямку ворог проводив штурмові дії в Білогорівці, але отримав відсіч від захисників. Крім того, поблизу Веселого російські окупанти розстріляли двох українських бійців.

"Чергове нагадування, що ворог не дотримується правил та звичаїв війни", — наголошують аналітики.

Ситуація на Бахмутському відтинку. Фото DeepStateMap

В Богданівці на Донеччині противник шукає слабкі місця, щоб продавити лінію зіткнення, біля Іванівки ворог має успіхи та продовжує штурмові дії.

На Авдіївському відтинку українські війська вийшли з Авдіївки. Ворог пробував штурмувати біля Ласточкиного значним числом піхоти, але всі ці спроби виявилися невдалими.

"Зараз противник проводить накопичення по посадках і поновить штурмові дії вже в найближчі дні", — йдеться у повідомленні.

Ситуація на Авдіївському відтинку. Фото DeepStateMap

ЗС РФ атакують в Первомайському та впритул підійшли до Невельського. Біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки тривають бої, противник посилив тиск на Сили Оборони.

Ситуація на Авдіївському відтинку. Фото DeepStateMap

Окрім того, як додають аналітики, ворог активізувався й на Бердянському відтинку. Тривають бої біля Новодонецького.

На Запорізькому відтинку російські окупанти розпочали масовану атаку від Роботиного до Вербового.

"Пд-зх Вербового їм вдалося пробити оборону, зараз СОУ намагаються ліквідувати цю проблему. 18.02 інтенсивність дещо спала", — зазначили у DeepState.

Частина сил противника змогла прорватися у Роботине, проте більшість була ліквідована захисниками.

Ситуація на Запорізькому відтинку. Фото DeepStateMap

Нагадаємо, 18 лютого аналітики DeepState повідомили, що окупанти активізувалися на Запорізькому напрямку. Ворог просунувся біля Іванівського в Донецькій області й Вербового в Запорізькій області.

Також 18 лютого ЗМІ назвали 5 місць, де РФ намагається прорвати оборону українських військ.