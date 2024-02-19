Заперечує і мовчить: військкора РФ спіймали з марихуаною у Москві, — ЗМІ

Військкор Андрій Коц, за словами журналістів, поводився підозріло посеред ночі в Москві. Тому поліція його затримала і з'ясувала, що він придбав пакетик з канабісом.

Російські поліцейські затримали пропагандиста агентства "РИА Новости" Андрія Коца з пакетом з канабісом. Чоловік, який регулярно публікує репортажі з окупованих українських територій, запевняв, що придбав наркотичну речовину для власного вжитку. Про деталі інциденту з росіянином-братом підсанкційного військкора Олександра Коца розповіли у Telegram-каналі Baza.

Автори допису посилаються на власні джерела серед московських правоохоронців. Згідно з даними джерел, поліцейські звернули увагу на Андрія Коца в ніч на 10 лютого. Чоловік перебував на вулиці Декабристів на околиці Москви і чомусь "помітно нервувався". Тому чоловіка затримали і під час обшуку виявили в його кишені пакетик з марихуаною. Кількість наркотичної речовини, які мав при собі співробітник "РИА Новости" — 2 грами.

Коц пояснив поліцейським, що щойно "зняв закладку", за яку заплатив наркокур'єру, ідеться у повідомленні Baza. Військкора не будуть карати, оскільки кількість наркотиків надто мала. Поліцейські будуть шукати людину, яка зробила "закладку", а покупця — відпустили.

Автори Telegram-каналу звернулись до Коца за коментарем. Військкор заперечив затримання та будь-який зв'язок з наркотиками.

"Не розумію, звідки ви взяли цю інформацію, не коментуватиму", — сказав пропагандист.

Андрій Коц - деталі інциденту 10 лютого Фото: Скриншот

Зазначимо, на порталі "РИА Новости" немає публікацій, які б стосувались інциденту з Андрієм Коцем. Також про подію не писав його брат Олександр Коц, натомість написав про окупацію Авдіївки.

Олександр Коц, брат Андрія - фото з окупованого Донбасу Фото: Скриншот

Пропагандист РФ — деталі біографії Андрія Коца

Андрій Коц — 39-річний військкор російського агентства "РИА Новости". Чоловік перебуває у зоні воєнних дій на окупованій частині України і поширює прокремлівські наративи про вторгнення РФ. На порталі "Миротворець" можна побачити світлини, які він зробив на Донбасі у перші дні окупації — фото окупованого Донецька, спілкування з військовими ЗС РФ.

Андрій Коц - фото з Донецька Фото: Миротворец Андрій Коц - фото з Донбасу Фото: Миротворец

Олександр Коц — старший брат Андрія Коца, російський пропагандист з видання "Комсомольская правда". Чоловік активно транслює російську пропаганду серед росіян і перебуває у санкційних списках Європейського Союзу, Великої Британії, Австралії, Швейцарії, України (США санкції не наклали). Андрій Коц не потрапив у жодні списки.

Нагадуємо, 20 січня російські військкори озвучили плани РФ щодо українців з окупованих територій: їх планують мобілізувати до лав ЗС РФ. У лютому вони почали критикувати військове командування Росії, оскільки під час вторгнення не врахували небезпеку від безпілотників ЗСУ.