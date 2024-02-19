Майже як "Шахед": Китай представив новий баражувальний боєприпас ASN-301

Китайський безпілотник за ваги 135 кг здатний рухатися з максимальною швидкістю 220 км/год, але дальність польоту значно менша, ніж в ізраїльських та іранських аналогів, — лише 288 км.

Китайські виробники зброї представили новий баражувальний боєприпас ASN-301, який фахівці порівнювали з ізраїльським БПЛА Harpy від компанії IAI. Також проводилися порівняння з іранським Shahed-136, що натякає на спільність конструкції й можливостей двох апаратів. Детально про китайський дрон розповіли оглядачі Army Recognition.

Зазначається, що китайський апарат спроєктований як літак із дельтоподібним крилом, оснащений штовхаючим гвинтом. У такий спосіб ASN-301 за своєю архітектурою нагадує Harpy. Його основне завдання — проникати в повітряний простір противника, затримуючись до виявлення сигналу радара.

"Ці спостереження викликали дискусії про походження технології та її наслідки для глобального військового балансу", — пишуть автори публікації.

Водночас китайський дрон-камікадзе, незважаючи на схожість із "Гарпією", має чудові технічні характеристики — за ваги 135 кг він має більш компактну довжину — 2,5 м, як порівняти з 2,7 м в ізраїльського аналога. Водночас він розвиває більшу максимальну швидкість — 220 км/год проти 180 км/год у Harpy, але має менший радіус дії — 288 км, як порівняти з 500 км у Harpy. Запас ходу ASN-301 становить не більше чотирьох годин.

Китайський апарат працює на радіолокаційних частотах у діапазоні від 2 до 16 ГГц. Його радіолокаційний пристрій самонаведення може ідентифікувати цілі в радіусі 25 км, а система запрограмована на ураження до восьми заздалегідь заданих радіолокаційних об'єктів.

Боєголовка боєприпасу, що складається з 7 000 осколків, спрацьовує від безконтактного лазерного детонатора, забезпечуючи смертельний радіус у 20 метрів.

Загалом безпілотник розроблено у такий спосіб, щоб перебувати в зоні, яка його цікавить, доти, доки не буде виявлено ціль, і тоді він може завдати точного удару.

Щодо стратегії застосування дрона, то експерти зазначають, що загалом еволюція боєприпасів, що баражують, відображає перехід до тактики асиметричної війни, коли для протидії добре укріпленій обороні використовують нетрадиційні методи ведення бою.

"Такі країни, як США, Ізраїль, Туреччина та Іран, перебувають в авангарді розвитку цієї технології, кожна з яких виробляє різні системи, що відповідають конкретним оперативним вимогам", — підсумували оглядачі.

Нагадаємо, видання SCMP повідомило, що на виставці World Defence Show 2024 в Ер-Ріяді виробники з Китаю продемонстрували свої БПЛА, уклавши водночасбагато угод із Саудівською Аравією, ОАЕ та іншими країнами регіону. Китайські апарати залишаються привабливими для клієнтів з Близького Сходу, оскільки коштують дешевше, ніж американські аналоги.