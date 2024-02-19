250 бомб за 48 годин: тільки одна зброя врятує Україну від "розумних" боєприпасів РФ, — ЗМІ

За словами журналістів, у перший рік великої війни Україна нейтралізувала перевагу РФ в авіації. Але російські інженери перетворили КАБ і ФАБ на керовані снаряди — тепер і на інші українські міста чекає авдіївський сценарій.

У перші два роки повномасштабного вторгнення через погану підготовку, нестачу озброєння і централізованого управління ВПС окупаційного угруповання навряд чи були підтримкою для сухопутних військ. Але в останні тижні в небі над Авдіївкою все змінилося. Про це пише Forbes.

Російські пілоти бомбили Авдіївку керованими бомбами із супутниковим наведенням і дальністю 40 км за кілька тижнів до того, як бригади РФ і полки змусили 110-ту українську механізовану бригаду залишити руїни Авдіївки.

Тепер, коли росіяни зрозуміли, як підтримувати свої наземні війська з повітря, варто очікувати повторення подібної тактики по всій лінії фронту, так вважають представники "Інституту вивчення війни".

У складі російських ВПС — близько тисячі винищувачів-бомбардувальників, у 10 разів більше, ніж в України. Водночас настільки переважна перевага в авіації не призвела до повного контролю над Україною в повітрі.

"Від початку березня [2022 року] [ВПС РФ] втратили можливість діяти в підконтрольному Україні повітряному просторі, за винятком дуже малих висот", — зазначали Джастін Бронк, Нік Рейнольдс і Джек Вотлінг у звіті лондонського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) за листопад 2022 року.

На їхню думку, проблеми щодо російської авіації пояснювалися нездатністю пригнічувати або знищувати ефективні та добре розосереджені мобільні системи України класу "земля — повітря".

У перший рік великої війни російські пілоти не могли ризикувати й літати поблизу лінії фронту, водночас їм не вистачало і високоточних боєприпасів великої дальності для підтримки сухопутних військ із безпечної відстані. ППО України, по суті, нейтралізували перевагу РФ у частині авіації.

Але це тривало недовго. Росіяни прикріпили крила і комплекти супутникового наведення до бомб КАБ і ФАБ. Винищувачі-бомбардувальники Су скидають по дві або більше КАБ на відстані 40 км. Цього достатньо, щоб знизити, якщо не повністю виключити ризик ударів українських ЗРК.

Обстріли Авдіївки

Бомба КАБ, Що планує, швидко перетворилася на одне з найгрізніших російських озброєнь. Українські військові описують жах, які несуть із собою гігантські безшумні бомби. Вони вибухають без попередження і мають достатню вогневу міць, щоб зруйнувати будівлі та бункери.

110-та українська бригада в Авдіївці розраховувала, що сотні багатоповерхових будівель міста стануть одночасно спостережними пунктами й вогневими позиціями.

Але російські КАБи систематично зносили будівлі.

"Ці бомби повністю знищують будь-яку позицію, — написав Єгор Шугар, боєць 3-ї штурмової бригади, який прикривав відхід 110-ї бригади з Авдіївки. — Усі будівлі та споруди просто перетворюються на яму після приходу всього лише одного КАБа".

У розпал бомбардування минулими вихідними пілоти російських ВПС за 48 годин скинули 250 КАБів. Сховатися в руїнах Авдіївки вже було неможливо. За оцінками ISW, імовірно, вперше за два роки російська авіація зіграла вирішальну роль у російських наземних операціях.

Але втрати Авдіївки можна було уникнути. У суботу українська ракетна батарея, озброєна ракетами Patriot, збила три російські літаки Су приблизно за 100 км від Авдіївки. У неділю командування ЗСУ повідомило, що збили й четвертий літак.

Як захиститися від керованих бомб ФАБ і КАБ?

Наслідки обстрілів "розумними" бомбами

В України, безумовно, є засоби боротьби з бомбардувальниками, які випускають кориговані боєприпаси. Ці засоби можуть запобігти ще одному руйнівному бомбардуванню КАБами. Але цих засобів мало. США були основним постачальником ракет Patriot для України. Але з жовтня проросійські республіканці в Конгресі почали блокувати допомогу українським військовим.

За словами Антона Геращенка, колишнього радника голови МВС, зараз запас Patriot "падає до критичного рівня".

Можливо, поява найближчим часом перших винищувачів F-16 допоможе відшкодувати дефіцит Patriot.

Майк Раян, відставний генерал австралійської армії зазначив, що головне завдання цих літаків полягатиме в тому, щоб відтіснити далі російські бомбардувальники, а також перехоплювати російську тактичну авіацію.

"Зокрема для знищення або зниження ефективності коригованих бомб, які запускають літаки РФ", — зазначив він.

Але ризик у тому, що F-16 доведеться стикатися з російськими винищувачами й російською ППО, щоб завдати ударів по бомбардувальниках.

"Найкращий захист України від російських КАБів — це Patriot. За їхньої відсутності росіяни безсумнівно спробують повторити свій успіх бомбардування Авдіївки. Ще більше українських міст потерпатимуть від бомбового шторму. Ще більше українських міст доведеться залишати", — вважають журналісти.

Нагадаємо, що, за оцінками ISW, війська РФ тестують в Україні гіперзвуковий ракетний комплекс "Гермес".

Також повідомлялося, що деякі підрозділи 3-ї ОШБр опинилися в повному оточенні в Авдіївці.