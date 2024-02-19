За словами китайського ультранаціоналістичного оглядача Ху Цзіня, підтримка Заходу видається ненадійною, що послабило довіру та довгострокові очікування Києва і, своєю чергою, підвищило моральний дух у РФ.

Після виведення українських військ з Авдіївки ультранаціоналістичний оглядач у Китаї Ху Цзінь назвав Захід "ненадійним". Про це пише Newsweek.

"Підтримка Заходу стала ненадійною, і це враження поступово поширилося на загальне становище, в якому перебуває війна в Україні, що послабило довіру і довгострокові очікування Києва і підвищило моральний дух Росії", — заявив Ху Цзінь, колишній головний редактор китайського видання Global Times.

За його словами, не виключено, що західна підтримка України в кінцевому підсумку і зовсім зупиниться.

Ху Цзінь

"Українська війна досягне своєї дворічної позначки 24 лютого, і вона стала типовою війною на виснаження, коли ресурси й рішучість усього Заходу спрямовані проти Росії", — додав Ху.

Він також зазначив, що відступ Сил оборони України з Авдіївки стався після того, як Республіканська партія в Конгресі перешкодила проханню Джо Байдена схвалити законопроєкт про іноземну допомогу.

Говорячи про потенційні наслідки, він також зазначив, що ці події позначаться на довгостроковій підтримці України Заходом. За його словами, якщо війна продовжуватиметься у такий спосіб, а Росія збереже свої бойові спроможності та внутрішню стабільність, терпіння Заходу щодо підтримки України послабшає, на що і сподівається Кремль.

Позицію Пекіна щодо України висвітлив міністр закордонних справ Китаю Ван I на нещодавній Мюнхенській конференції з безпеки. Ван підкреслив прихильність Китаю сприянню мирному врегулюванню, сказавши, що Китай виконав велику конструктивну роботу.

Нагадаємо, що на початку лютого повідомлялося, що Китай шукає підтримки у США через зближення РФ із Північною Кореєю.

Також повідомлялося, що можливий наступник Путіна попередив сусідні країни про хаос.