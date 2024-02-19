Зіткнуться з хаосом: можливий наступник Путіна попередив сусідні країни, — ЗМІ

Такі попередження пролунали в столиці Киргизстану Бішкеку на шостій зустрічі секретарів рад безпеки, присвяченій афганській проблематиці.

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Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев звинуватив Захід у розпалюванні конфліктів по всій Росії, додавши, що сусідні країни на Кавказі незабаром можуть зіткнутися з "хаосом". Про це повідомляє Newsweek.

Микола Патрушев працював разом із президентом РФ Володимиром Путіним у КДБ у Санкт-Петербурзі. Він відомий як прихильник жорсткої лінії Кремля. У своєму інтерв'ю російським виданням він виправдовував рішення Путіна почати повномасштабне вторгнення в Україну. Патрушева вважають можливим наступником Путіна.

Попередження сусідам прозвучали 16 лютого в столиці Киргизстану Бішкеку на шостій зустрічі секретарів рад безпеки, присвяченій афганській проблематиці. Патрушев звинуватив Захід у розпалюванні конфліктів в Україні та на Близькому Сході заради збереження глобального домінування. За його словами, Вашингтон може отримати вигоду з такого "хаосу".

Він заявив, що зустріч у Бішкеку відбувалася на тлі безпрецедентного загострення міжнародного положення, причиною чого стало прагнення Заходу за всяку ціну зберегти своє домінування.

"При цьому у Вашингтоні впевнені в тому, що в умовах загального хаосу це робити зручніше. Для досягнення своїх цілей західники готові йти на все", — також зазначив він.

Найяскравішим прикладом тому, за словами Патрушева, слугує військовий конфлікт в Україні, що триває, за допомогою якого глобальний Захід хотів завдати стратегічної поразки РФ.

Патрушев повторив наратив Кремля, згідно з яким НАТО веде опосередковану війну з РФ, надаючи Україні військову допомогу.

"Бачимо також прагнення західників розгойдати ситуацію на Південному Кавказі й перешкодити вірмено-азербайджанському врегулюванню", — додав він.

Нагадаємо, що, за словами журналістів, тільки одна зброя захистить Україну від повторення авдіївського сценарію в інших містах.

Також повідомлялося, що, за оцінками ISW, після захоплення Авдіївки росіяни вже не радіють жахам війни, як це було після Бахмута і Соледара.