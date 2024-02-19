"Ресурс зберігається давно": у ЗСУ розповіли, чи РФ готується до наступу на Куп'янськ (відео)

Не весь особовий склад, який ворог сконцентрував на Куп'янському напрямку, бере участь у бойових діях. На першій лінії оборони сконцентрована приблизно третина всіх бійців, розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

На початку лютого у Forbes заявили, що Збройні сили Російської Федерації стягнули під Куп'янськ 500 танків, до 600 одиниць бойових машин, сотні гаубиць та 40 тисяч бійців для наступу. Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що цей ресурс зберігається вже досить давно на цьому напрямку. Про це він повідомив під час телемарафону 19 лютого.

"Насправді цей ресурс зберігається там досить давно. Про цю кількість я ще казав на початку осені 2023 року. Загальна кількість на Лимано-Куп'янському напрямку на той момент складала 110 тисяч окупантів", — сказав Ілля Євлаш.

Він зазначив, що на Куп'янському напрямку ворог сконцентрував 42 тисячі військових, проте не всі вони беруть участь у бойових діях. Оскільки йдеться і про підрозділи обслуговування, рембати, зв'язківців, кухарів, логістів, інженерів.

"Якщо грубо так сказати, то десь приблизно третина — це саме бойовий чисельний склад, який бере участь на першій лінії оборони", — пояснив він.

Також окупанти сконцентрували різний тип озброєння на напрямку, а саме 500 танків, понад 650 бойових броньованих машин, 430 артилерійських систем та понад 150 РСЗВ. Проте не все озброєння противника перебуває в належному стані.

З його слів, цю кількість не можна недооцінювати попри те, що ЗСУ використовують озброєння, яке максимально потужно дає змогу завдавати ворогу вогневого ураження. У результаті правильне використання, застосування військ, тактики, технологій та інновацій допомагає стримувати "велику армаду противника" протягом великого проміжку часу.

Нагадаємо, 4 лютого у Forbes повідомили, що окупанти хочуть захопити велику частину Харківської області, яку втратили у 2022 році під час контрнаступу ЗСУ. Для цього ворог стягнув велику кількість техніки на Куп'янський напрямок.

14 лютого стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров відвідали позиції українських військових на Авдіївському та Куп’янському напрямках. Зі слів Сирського, оперативна обстановка надзвичайно складна і напружена.