Золото за БПЛА: чим РФ розплатилася з Іраном за дрони, якими атакує Україну, — ЗМІ

За словами журналістів, Росія купила в Ірану 6000 дронів за 193 тисячі доларів кожен. Загальна сума замовлення склала 1,2 млрд доларів.

Росія розплатилася з Іраном за дрони Shahed-136, якими активно атакує Україну, золотом, а також сучасними західними системами ППО і ракет ПТРК. Про це повідомило ізраїльське видання Haaretz.

У матеріалі йдеться, що ще на початку лютого 2024 року група хакерів Prana Network опублікувала тисячі внутрішніх електронних листів і документів іранської компанії Sahara Thunder, яка пов'язана з міністерством оборони Ірану. Видання отримало в розпорядження документи, з яких випливає, що Росія платила за дрони золотом. Так, один платіж становив 1,78 тонни золотих злитків на суму 104,3 мільйона доларів, інший — ще 2 тонни золота. Ба більше, у листопаді 2022 року РФ заплатила Ірану 145 млн доларів частково готівкою, а частково — у відео сучасних західних ракет і засобів ППО.

Плата за дрони Shahed Фото: Haaretz

За словами журналістів, експерти оцінюють вартість БПЛА в суму від 20 до 50 тисяч доларів. Однак РФ платить набагато більше. Спершу Тегеран вимагав 375 000 доларів за один дрон, але врешті-решт погодився на ціну в 193 000 доларів. Москва замовила 6000 БПЛА. Загальна сума замовлення склала 1,2 млрд доларів.

Завод із виробництва Shahed у Росії

Видання пише, що РФ та Іран побудували лінію зі складання БПЛА в Особливій економічній зоні "Алабуга", що розташована в Татарстані. Керівна компанія АТ "ОЕЗ ППТ "Алабуга" належить міністерству земельних і майнових відносин Республіки Татарстан. Завод розташований поруч із річкою Кама, яка впадає у Волгу. Це дає можливість доставляти комплектуючі для дронів на кораблях безпосередньо з Ірану через Каспійське море.

Повідомляється, що в тій самій зоні розташовані заводи з випуску вуглецевого волокна і скловолокна. Обидва матеріали важливі при виробництві дронів Shahed. У Росії проблеми з набором персоналу. Деякі кандидати вирішили не приїжджати в цей район.

Нагадаємо, у НАЗК повідомили, що РФ та Іран використовують у чорних Shahed-136 західні компоненти. База іноземних компонентів, виявлених у російській зброї, містить майже 3 тис. елементів. Найбільше елементів, проданих Росії компаніями зі США.