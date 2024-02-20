ЗСУ відбили штурми ЗС РФ на Запорізькому напрямку і взяли в полон окупантів (відео)

Збройні сили РФ безуспішно 11 разів штурмували українські позиції біля Малинівки та Роботиного, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Ніч 20 лютого на Запорізькому напрямку була складною, втім Збройним силам України вдалось відбити усі атаки російських окупантів. Про це повідомляє оперативне командування "Захід".

"Вчорашня ніч була складною. Атаки на Запорізькому напрямку всі відбиті. Росіяни знищені. Ситуація — контрольована", — йдеться в повідомленні.

В ОК "Захід" констатували, що українські військові героїчно тримають оборону і знищують противника.

"Відставити паніку. Довіряйте ЗСУ, не довіряйте ідіотам з ютуба", — наголосили в командуванні.

Стримування російської армії нашими воїнами показав український журналіст і полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у Twitter.

Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні від 20 лютого також розповів про ситуацію на Запорізькому напрямку. За даними командування, ЗС РФ протягом минулої доби Сили оборони відбили 11 атак ворога біля Малинівки та Роботиного.

Ситуація на Запорізькому напрямку. Фото DeepStateMap

Напередодні, 19 лютого, група російських окупантів змогла прорватися у населений пункт Роботине, але потрапила в полон до бійців Сил оборони. Росіян взяли в полон бійці 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Відповідне відео поширив портал DeepState.

Аналітики додали, що бої за село тривають, українські військові стримують ворога, який почав активні штурми в даному районі.

Нагадаємо, 16 лютого військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що російське командування збирає живу силу і техніку для нового наступу, який відбудеться на Запорізькому напрямку. Активізація підрозділів ЗС РФ відбудеться весною 2024 року.

На думку експертів ISW, після захоплення Авдіївки темпи наступу російської армії сповільнилися. Поки що не спостерігається жодних ознак того, як російські сили вирішать розподілити свою живу силу, що сконцентрована біля Авдіївки.