Мобілізація в Україні: чи можуть сільські голови вручати повістки чоловікам

Працівники ТЦК разом із представником місцевої ради та правоохоронцями можуть їздити за адресами військовозобов’язаних та вручати повістки.

У сільських голів не має повноважень вручати повістки мешканцям свого населеного пункту під час загальної мобілізації в Україні. Юрист Сергій Савинський в інтерв’ю "РБК-Україна" повідомив подробиці.

Він зазначив, що працівники сільських, селищних і міських рад повинні забезпечувати військовий облік. Чинне законодавство, з його слів, надає можливість та визначає обов’язок сприяти проведенню військового обліку та мобілізації. Місцева влада повинна забезпечувати цей процес, відповідно до нового законопроєкту щодо мобілізації.

"Очевидно, що тепер вони здійснюють більший вплив", – пояснив Савинський.

Юрист наголосив, що в законодавстві не прописано, що сільський голова виписує та роздає повістки.

"Такого не передбачено", – зазначив він.

Савинський наголосив на тому, що нові норми пропонують схему участі в мобілізаційному процесі місцевих органів самоврядування. ТЦК надсилає до місцевого органу самоврядування список військовозобов'язаних, які зареєстровані в конкретній територіальній громаді.

Місцева влада підтверджує чи спростовує, що такі громадяни дійсно у них проживають. Працівники ТЦК разом із представником місцевої ради та правоохоронцями, як пояснив він, можуть їздити за адресами військовозобов’язаних та вручати повістки.

Юрист зазначив, що так відбувається, адже працівники сільських, селищних і міських рад будуть забезпечувати відповідний облік, щоб чітко визначити, хто з військовозобов'язаних проживає за фактичною адресою. Водночас повноважень для вручення повісток представники місцевої влади не мають ні за чинним законодавством, ні за новим законопроєктом.

Нагадаємо, 14 лютого в ТЦК розповіли, де роздаватимуть повістки чоловікам. Українське законодавство не визначило конкретного місця для вручення повістки.