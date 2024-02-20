"Прогресу немає": у Польщі розкритикували ЄС за недостатню військову допомогу Україні

За словами голови МЗС Польщі Радослава Сікорського, є країни, які продовжують блокувати створення спеціальної лінії фінансування для оборони України в Європейському фонді миру, а інших джерел у союзників для постачання боєприпасів немає.

На початку поточного року в Європейському союзі висловили намір провести зміни в структурі Європейського фонду миру з метою більш ефективного забезпечення потреб української армії. Однак наразі країни-учасниці ЄС так і не досягли згоди щодо цих реформ. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після засідання Ради ЄС, передає видання "24 Канал".

Він висловив своє невдоволення проведенням засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, оскільки його колеги не досягли згоди щодо реформування Європейського фонду миру. Крім того, наголошується на відсутності альтернативних джерел фінансування для постачання зброї Україні.

Згідно з висловлюванням польського міністра, на засіданні був присутній і український колега Дмитро Кулеба, який підключився до нього онлайн. Голова МЗС України висловив прохання про термінове постачання боєприпасів.

"Мені шкода констатувати, що в цьому питанні також немає прогресу, оскільки є країни, які продовжують блокувати створення спеціальної лінії фінансування для оборони України в Європейському фонді миру, а інших джерел фінансування для постачання боєприпасів немає", — сказав Радослав Сікорський.

Він зазначив, що обстановка на фронті в Україні "стрімко набуває драматичного характеру". Міністр зазначив, що закликав своїх колег ухвалити рішення про реформування фонду, з якого Україна отримує військову допомогу, якомога швидше.

"Як ми знаємо, Авдіївка вже впала, росіяни тиснуть у кількох напрямках, і, можливо, вже майже пізно", — додав міністр.

Нагадаємо, 17 лютого повідомлялося, що президент Чехії знайшов 800 тисяч боєприпасів для України. За словами Петра Павела, невідоме джерело може поставити для ЗСУ 500 тисяч снарядів калібру 155 міліметрів і ще 300 000 122 міліметри. Для цього потрібна допомога партнерів.