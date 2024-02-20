"Ваші мами плакатимуть": бабусі Путіна організувалися в кіберзагони і погрожують США (відео)

Пенсіонерки погрожують, що їхній загін може за 1 хвилину покласти усю банківську систему США, а якщо хтось ослухається, то його заспамлять в WhatsApp листівками.

"Важка артилерія Путіна" — російські пенсіонерки записали чергове відео. Цього разу вони самоорганізувалися у кіберзагони і погрожують усім хакерським спільнотам світу. Відео виклали в мережі.

У кадрі бабусі в костюмах хахерів вишикувалися перед камерою і заходилися погрожувати світові.

"Кіберзагони Путіна і це офіційне звернення до усіх світових хакерських синдикатів. Особливо до піндосівських (американських — ред.). Навіть не намагайтеся вмішуватися у вибори президента Росії. Інакше ми вам влаштуємо, і ваші мамки будуть плакати. І це — не казки", — сказали представниці кібервійськ Путіна.

Вони зазначили, що їхній загін може за 1 хвилину покласти усю банківську систему США. А дехто Петрівна швидко все "підфіксить" у випадку строннього втручання.

"Ми за чесні вибори. Якщо хтось ослухається, ми заспамимо тебе в WhatsApp листівками", — погрожують пенсіонерки.

Нагадаємо, що в РФ зняли з виборів Бориса Надєждіна, який вважався єдиним "антивоєнним" кандидатом. ЦВК визнала недійсними 9147 підписів на його підтримку.

Раніше повідомлялося, що у Росії вибори президента 2024 року проводитимуться протягом трьох днів, відповідно до рішення Центрвиборчкому.