ЗС РФ надихнулися після Авдіївки: під Работиним на них чекали FPV-дрони 65-ї бригади, — ЗМІ (відео)

За допомогою касетних снарядів, ПТРК і FPV-дронів 65-та бригада ЗСУ відбила атаку. Один безпілотник врізався у верхню частину БМП з кількома російськими солдатами. Ще один влучив у тягач МТ-ЛБ, Т-55 знищила протитанкова ракета.

Сили оборони не тільки утримували оборону цими вихідними, а й завдали відчутних втрат російським бригадам і полкам, які надихнулися після Авдіївки. Серед них і один підрозділ, який намагався атакувати українські позиції на півдні на немодернізованих танках Т-55 випуску 70-річної давності. Про це пише Forbes.

Підрозділ, мабуть, 42-ї мотострілецької дивізії, було знищено, коли він йшов із заходу на схід кілька кілометрів рівнинною місцевістю, що відокремлює російські позиції від позицій 65-ї ОМБр ЗСУ у звільненому минулого літа Роботиному.

65-та бригада кинула засоби, щоб зупинити російську штурмову групу з десятками 41-тонних чотиримісних Т-55, 13-тонних бронетягачів МТ-ЛБ місткістю 13 осіб і 13-тонних БМП на 11 осіб.

За допомогою касетних снарядів, ПТРК і FPV-дронів 65-та бригада відбила атаку.

Один український безпілотник врізався у верхню частину БМП з кількома російськими солдатами. Інший безпілотник влучив у тягач МТ-ЛБ, Т-55 був знищений протитанковою ракетою. Кілька російських піхотинців в окопі потрапили під обстріл касетними снарядами.

Відео 65-ї бригади

Коли в понеділок вляглася пилюка, OSINT-аналітик Ендрю Перпетуа нарахував по всій лінії фронту 28 пошкоджених, знищених і кинутих танків і бойових машин ЗС РФ. У ЗСУ шість втрат у частині бронетехніки.

Невдалий наступ на Роботине був пов'язаний зі значними втратами: 18 транспортних засобів і 70 осіб.

Те, що росіяни не змогли використати перевагу у вогневій потужності після захоплення Авдіївки, не повинно дивувати. Спочатку війська РФ направили 40 000 солдатів для атаки на авдіївський гарнізон ЗСУ з кількох тисяч осіб.

Російські сили в Україні налічують 470 000 військовослужбовців, приблизно чверть з яких — піхота та екіпажі бронетехніки. За оцінками, в Авдіївці могли загинути 6% російських військ і кожне четверте бойове з'єднання.

Аналітики вважають, що у ЗС РФ достатньо особового складу і техніки, щоб продовжувати бойові дії до 2025 року. Але це не означає, що російська армія зможе протягом двох років підтримувати такі зусилля, які знадобилися для захоплення Авдіївки. Очікується, що зимовий наступ Росії сповільниться, оскільки війська потрібно відновлювати.

Нагадаємо, що Міноборони РФ вербує на війну жінок із в'язниць, які б могли воювати як снайпери й штурмовики.

Також повідомлялося, що під час наступу на Роботине окупанти захопили частину опорного пункту і розстріляли бійців 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Спартан".