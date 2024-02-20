Літаки J-10C та J-16 можуть стати "невидимками": що придумали науковці з Китаю

За допомогою винаходу навіть старі літаки можуть отримати можливості радіолокаційного маскування, що може стати потенційно вирішальним фактором у повітряному бою. Однак поки що невідомо, наскільки ця ідея може бути реалізована в разі масового оснащення.

Китайські вчені стверджують, що розробили пристрій на основі плазми, який може забезпечити невидимість будь-якого літака після нанесення його на фюзеляж. Так китайські літаки J-10C та J-16 можуть стати потенційними "винищувачами-невидимками". Про це пишуть оглядачі The Eurasian Times.

У публікації йдеться, про це відкриття повідомила група під керівництвом Танг Чанга з Центру плазмових технологій Сіаньського інституту аерокосмічного приладобудування. Пристрій із використанням низькотемпературної плазми може бути встановлений для захисту певної частини літака, вразливої для радіолокаційного виявлення. Оглядачі зазначають, що з огляду на профіль розробки винахід цілком може бути застосований у військових цілях.

"Залежно від типу літака він може стати або повністю невидимим для радарів, або принаймні надто складним для відстеження або ідентифікації", — зазначають експерти.

Ефект "гіперзвукової невидимості"

Цікаво, продовжують автори публікації, що так звані плазмові щити не дають спокою вченим, які займаються гіперзвуковим озброєнням. Відомо, що надзвичайно гарячий іонізований газ, який утворюється на гіперзвуковому польоті через сильне нагрівання об'єкта й тертя під час входу в атмосферу Землі, може спричиняти ефект "вимкнення зв'язку".

Річ у тім, що під час польоту на швидкості, яка в рази перевищує швидкість звуку, виділяється величезна кількість тепла, що призводить до утворення хмари плазми навколо літального апарата. Ця хмара плазми або іонізований газ блокує електромагнітні хвилі.

Ця проблема, що отримала в наукових колах назву "чорний бар'єр", стосується й оборонних систем, оскільки наземні РЛС не здатні ідентифікувати й зафіксувати гіперзвукову ціль, що перебуває за плазмовою хмарою.

Хоча Китай стверджує, що знайшов рішення і для гіперзвукового зв'язку, в цьому випадку вони, схоже, просто скористалися явищем, що викликає технічні перешкоди. Учені, мабуть, зрозуміли, що якщо плазмові щити можуть зупинити хвилі радіозв'язку від літака, то такий самий ефект вони можуть справити й на хвилі радара.

Невидима авіація

Як повідомили в South China Morning Post, винахід може бути пристосований для встановлення на чутливу ділянку військового літака — купол радара або кабіну пілота, схильну до виявлення ворожими радарами. Отже, пристрій орієнтований на захист ключових зон, а не всього літака.

"Навіть звичайний, не стелс-винищувач, може значно зменшити свою радіолокаційну помітність за допомогою цього плазмового пристрою — це потенційно вирішальний фактор у повітряному бою", — підкреслили експерти.

Недоліки технології

Тим часом технологічна знахідка має і свої недоліки, причому вони можуть повністю нівелювати заявлені переваги. Річ у тім, що під час маскування повітряного об'єкта складно підтримувати щільність плазми. А прогалини в ній можуть дозволити електромагнітним хвилям відбиватися, розкриваючи положення літака.

Крім того, масове виробництво плазмових пристроїв і їх встановлення на різноманітні китайські літаки, такі як J-10C, Су-30 MKK, J-11 або J-16, стане грандіозним завданням, оскільки вимоги до потужності системи залишаються невідомими. Проте додавання "стелс-покриття" на деякі винищувачі в невеликій кількості цілком досяжне.