"Доречніше, ніж перебувати у в'язниці": кого з засуджених хочуть мобілізувати, — Мін'юст

Уряд розглядає залучення у військо трьох категорій засуджених українців. Заступниця міністра Олена Висоцька розповіла, що перевагу віддаватимуть змотивованим воювати.

Заступниця голови Міністерства юстиції Олена Висоцька розповіла, над мобілізацією яких категорій ув’язнених роздумують в Україні. Про це відомо з її коментаря "Суспільному" від 20 лютого.

Чиновниця пояснила, що нині розглядається можливість мобілізації у ЗСУ таких трьох категорій:

громадян, у яких є судимість;

тих, хто відбуває покарання у місцях ув’язнення;

довічно увʼязнених.

Висоцька зазначила, що нині в Україні є майже 26 тисяч осіб, які були засуджені до довічного ув’язнення.

"І їх характеристики, і їх стан, і стан здоров'я, і моральний стан, і бажання долучитися у них також різне. Тому ми перш за все бачимо перевагу в тих, хто замотивований. А вже по-друге, шукаємо юридичні конструкції, юридичні можливості звільняти таких людей, для того, щоб вони допомагали відсікати агресію", — пояснила заступниця міністра.

Посадовиця розповіла, що у першу чергу уряд розглядає мобілізацію засуджених, які вже відбули покарання.

"Тому в проєкті закону, який зараз розглядається про мобілізацію, ми передбачаємо саме таку можливість — надати людям, які мають судимість, тобто які є вільними, вже відбули покарання, жодних претензій у країни до них з юридичної точки зору немає, щоб цей статус не заважав їм в першу чергу", — підкреслила Висоцька.

Вона додала, що також розглядається варіант, щоб ув’язнені або засуджені виконували у ЗСУ допоміжні функції. Зі слів заступниці голови Мін’юсту, це було б "доречніше, ніж просто перебувати у в'язниці".

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив, що засуджених потрібно мобілізувати примусово. Він наголосив, що кожен громадян зобов’язаний захищати батьківщину, і вчинення злочину у минулому не має на це впливати.

Також Малюська зазначав, що рішення щодо мобілізації громадян з судимістю мають ухвалювати у ТЦК. З його слів, йдеться про десятки тисяч осіб.