"Ми підводимо Україну": президент Латвії висміяв західних колег за пусті обіцянки (фото)

Політик опублікував карикатуру, на якій українці отримують балачки замість зброї. Також він заявив, що навіть на 10 рік агресії дехто "наївно ставиться" до РФ.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс потролив західних політиків через недостатню військову підтримку України. Про це відомо з його публікації у соцмережі X (раніше — Twitter) від 20 лютого.

Лідер опублікував карикатуру, створену латвійським художником Гатісом Шлюкою. Він зазначив, що так митець бачить "нинішню підтримку України Заходом".

"На жаль, він правий. Ми підводимо Україну, ми підводимо себе. Ми повинні діяти зараз", — підкреслив Рінкевичс.

На карикатурі зображені люди в українській військовій формі. Один з бійців несе ящик, а інший дивиться на вміст вже розкритих. Лише у деяких з них зброя, в інших — "бла-бла-бла". Зображення підписане як "боєприпаси від Заходу".

Публікація Едгарса Рінкевичса від 20 лютого Фото: Скриншот

Також Рінкевичс нагадав, що 20 лютого 2014 року розпочалась російська агресія проти України. Він зазначив, що усе розпочалося з незаконного перетину українського кордону в районі Керченської протоки та блокування військових частин у Криму.

"10-та річниця війни, і дехто досі наївно ставиться до Росії", — додав президент Латвії.

Публікація Едгарса Рінкевичса від 20 лютого Фото: Скриншот

Нагадаємо, у ЗМІ повідомили, що Болгарія затримує постачання 100 БТР в України. Причина полягає в тому, що Міноборони країни чекає на фінансування транспортування техніки від НАТО.

Також у ЗМІ передавали, що Швеція виділить на новий пакет допомоги для України 682 мільйони доларів.