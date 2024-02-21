Шість ракет і девʼятнадцять Shahed: ЗС РФ атакували кілька областей України

У результаті роботи Повітряних сил російську Х-59 знищили на Полтавщині, а 13 безпілотників ліквідували в межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Наразі відомо про кількох постраждалих у Краматорську.

У ніч на 21 лютого російські окупанти атакували Україну зенітною керованою ракетою С-300, керованою авіаційною ракетою Х-59, 4-ма крилатими ракетами Х-22 й 19-ма ударними безпілотниками. Про деталі російського удару розповіли в Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

За інформацією повітряного командування, у результаті бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 із 19-ти БПЛА в межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Частина з шести не уражених ворожих безпілотників не досягла своїх цілей.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

У Повітряних силах додали, удари С-300 й Х-22 відбувалися з Ростовської області Російської Федерації, Х-59 — із Бєлгородської області, а Shahed — із Приморсько-Ахтарська.

Обстріли Дніпропетровської області

Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що в ніч на 21 лютого в Криворізькому районі обстрілів не було. Проте в Нікопольському районі ворог атакував із важкої артилерії м. Марганець. Обійшлося без втрат.

Також, за інформацією очільника ради оборони міста, над Дніпропетровською областю було збито 4 БПЛА.

"Загроза повторних атак залишається, тому дотримуйтеся правил повітряної тривоги. У Кривому Розі всі служби міста, лікарні, соціальні установи працюють", — додає він.

Вибухи в Донецькій області

Уночі 20 лютого ворог атакував Краматорськ Донецької області. За інформацією очільника ОВА Вадима Філашкіна, близько 20:00 в місті пролунали два вибухи — росіяни поцілили в промзону та житлову забудову.

"Наразі відомо про трьох поранених і численні пошкоджені багатоповерхівки. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо", — наголосив голова військової адміністрації.

На момент написання новини влада Харківської, Полтавська та Запорізької областей не повідомили про наслідки нічної атаки російських окупантів.

Нагадаємо, у ніч на 20 лютого російські окупанти атакували Україну двома зенітними керованими ракетами С-300 / С-400, керованою авіаційною ракетою Х-31 і 23-ма ударними безпілотниками типу Shahed.