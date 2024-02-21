"Дочекалися HIMARS": російська армія могла втратити одразу три роти поблизу Волновахи (карта)

Російські військовослужбовці очікували на прибуття генерал-майора Олега Моїсеєва, а командири в момент удару вишукували їх у чистому полі. Мова йде про мотострільців, які прибули до України із Забайкалля.

Збройні Сили України могли знищити три роти окупантів завдяки удару американській реактивній артилерійській системі HIMARS. Подробиці повідомив Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, у Telegram.

Остаточні дані щодо втрат невідомі. Водночас російські телеграм-канали поширили фото з місця удару. З місця подій опублікували відео та світлини, але з етичних міркувань ми їх не публікуємо.

"І р*сня так красиво димиться рядочками…", – повідомив він.

Підрозділи ЗСУ завдали удару, як повідомила російська служба ВВС, по шикуванню мотострільців із Забайкалля. Жертвами удару могли стати десятки окупантів.

У повідомлені йдеться про те, що українські військові завдали удару двома ракетами з РСЗВ HIMARS по полігону біля села Трудівське у Волноваському районі Донецької області. У цей момент на полігоні на шикуванні перебували військовослужбовці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади (військова частина 06705). Її постійне місце дислокації – місто Борзя Забайкальського краю.

У момент удару військовослужбовці очікували на прибуття командувача 29-ї армії Східного військового округу, генерал-майора Олега Моїсеєва. Командири вишукували їх у чистому полі.

Фото: Google Maps

Удару по Трудівському біля Волновахи

Заступник командира 14-го окремого полку ЗСУ Євген Карась 20 лютого розповів, що російські загарбники зазнали значних втрат внаслідок ракетного удару по одному з військових полігонів у Донецькій області. Удар було завдано по російському об'єкту в тимчасово окупованому населеному пункті Трудівське під Волновахою в Донецькій області.

За попередніми даними, кількість загиблих російських окупантів склала 65 осіб. Щодо кількості поранених — інформації в мережі немає.

Нагадаємо, 21 лютого генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос повідомив, що колишній Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний планував вивести війська з Авдіївки раніше. З його слів, розвідка не виконала завдання, адже вчасно не виявила намагання ворога через підземні комунікації дістатися до українських позицій.