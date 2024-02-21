Москва перехопила ініціативу: що робить армія РФ після Авдіївки, — Bloomberg

Політичні чвари на Заході, вважають в агентстві, погіршують ситуацію на українському фронті, де ЗСУ відчувають дефіцит озброєння. Зі свого боку російські війська вже намагаються просунутися далі.

Після тривалого позиційного глухого кута на театрі військових дій в Україні, російська армія, схоже, перехопила ініціативу. На тлі політичних чвар у західних столицях події нині розгортаються на користь Росії. Таку оцінку останнім військовим новинам в Україні дали оглядачі агентства Bloomberg.

Автори матеріалу пишуть, що після захоплення російськими військами Авдіївки настрої в Києві зараз помітно погіршилися. Ситуація ускладнюється дефіцитом озброєння через затримки в наданні Заходом військової допомоги.

"Президент Володимир Зеленський змінив військове керівництво на тлі суперечок про призов нових солдатів і стратегію ведення бойових дій. У його військ закінчуються боєприпаси та зброя, а політичні чвари в західних столицях стримують постачання і допомогу", — зазначають оглядачі.

У той час як Захід призупиняє подальшу допомогу Україні, перешкоджаючи її оборонним можливостям, Росія просувається вперед на сході України. Журналісти навели хронологію подій, нагадавши читачам захоплення російськими військами міста Бахмут у травні минулого року, що стало найважливішим досягненням Москви у 2023 році.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку. Джерело: Bloomberg

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку. Джерело: Bloomberg

На їхню думку, окупація 17 лютого Авдіївки, яку з трьох боків штурмували 5 місяців, дасть можливість росіянам просуватися далі на Захід.

"За повідомленнями, російська армія вже намагається просунутися далі, до довколишніх сіл, — пишуть на закінчення журналісти.

Нагадаємо, речниця Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу 20 лютого заявила, що Збройні сили України здійснили стратегічний відхід з Авдіївки, щоб зберегти свою артилерію і боєприпаси. За її словами, якщо США не нададуть додаткової допомоги Києву, то українцям доведеться вибирати, які населені пункти вони зможуть утримати.