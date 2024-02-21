"В Криму буде неспокійно": оглядач розповів, які ATACMS великої дальності можуть передати Україні США

Аби вдарити по Ялті, як зазначив аналітик Олександр Коваленко, потрібно запускати ракети з правого берега Херсонської області, а для атаки по Керченському мосту – варто запускати з Запорізької області.

Запити на отримання ATACMS Україна відправляла до США з 2022 року, але зараз в пресі з’явилася інформація про те, що американські військові можуть передати Україні ракети ATACMS більшої дальності. Подробиці повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у Telegram.

Він розповів, що M39 (ATACMS Block I) це ракета, яку вже успішно змогли застосувати і вона є цікавою за низкою показників. Ця зброя складається з 950 суббоєприпасів М74 розміром з апельсин і вагою трохи більше ніж пів кілограма. Ці суббоєприпаси, зі слів Коваленка, варто застосовувати проти аеродромів, наметових таборів із великою концентрацією людської маси на гектар. Мінусом M39 (ATACMS Block I) він назвав дальність польоту, яка становить не більше 165 км.

Подальший розвиток цих ракет, як зазначив оглядач, призвів до модифікації M39A1 (ATACMS Block IA), які отримали GPS-наведення і збільшену дальність польоту — 300 км. Не виключено, що для подальших постачань Україні обговорюватимуть саме цю версію.

Ракета з дальністю ураження 300 км фактично повністю охоплює всі тимчасово окуповані території, залежно від локації пуску. З його слів, для того, щоб вдарити по Ялті, потрібно запускати ракети з правого берега Херсонської області, а для атаки по Керченському мосту – варто запускати з Запорізької області.

Коваленко зазначив, якщо говорити щодо безпосередньо про M39A1 (ATACMS Block IA), то до всіх її плюсів додається один істотний мінус. З його слів, кількість суббоєприпасів у бойовій частині зменшилася до 300. Окрім того, як зазначив експерт, ракетою з касетною бойовою частиною Керченський міст не зруйнувати, хоча польовим таборам і аеродромам у Криму буде "тривожно".

"Але у США є й інші ATACMS на 300 км", – пояснив Коваленко.

Фахівець додав, що ракета M48 була випущена в обмеженій кількості (не більше 100), оскільки вона була певним проміжним етапом переходу від М39 до М57. М48 має бойову частину масою 230 кг осколково-фугасного проникаючого типу. Іншими словами спеціалізація її застосування — це високоточне ураження окремо розташованих об'єктів.

"Найімовірніше в найближчому майбутньому Україна може отримати ракети M57", – наголосив він.

Нагадаємо, 21 лютого експерт розповів про нові ATACMS, які можуть передати США. За словами військового оглядача Давида Шарпа, існує інший ефективний варіант ракет із гарним радіусом дії — високоточні боєприпаси GLSDB з дальністю до 150-160 кілометрів, які також можна запускати з реактивних систем HIMARS.