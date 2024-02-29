Озброювати Україну — стримувати Китай. Чому для США важливо давати зброю ЗСУ

Озброєння України згуртувало оборонно-промислову базу США більше, ніж американські критики Києва. Вашингтону давно час зробити крок уперед і публічно заявити, що саме стоїть на кону: захист американських інтересів у глибоко взаємопов'язаному світі.

Історія вчить, що посилення периферійних театрів військових дій може зміцнити центральний, а погіршення стану периферії матиме катастрофічні наслідки для центру.

Фокус переклав матеріал Кайла Белзера про те, чому озброєння України тільки зміцнить нацбезпеку США.

У вівторок вранці Сенат ухвалив законопроєкт про додаткові асигнування на загальну суму 95,3 мільярда доларів на військову допомогу Україні, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанському регіону. Тепер доля законопроєкту перебуває в руках Палати представників, яка наразиться на жорстку опозицію з боку республіканців, що демонструють рефлекторну ворожість до озброєння Києва.

Скептичне ставлення республіканців до програми допомоги Україні може бути пов'язане з ширшою внутрішньопартійною боротьбою в контексті політики національної безпеки. Аргумент проти подальшої допомоги часто формулюється в термінах зовнішньополітичного "реалізму": мається на увазі, що після холодної війни зовнішня політика США зрадила власні національні інтереси заради експорту демократії за кордон. Реалістична програма нібито ставить на чільне місце американських громадян, а не ліберальну гегемонію США та її "волелюбних" союзників.

Керуючись цим глибоко хибним наративом, так звані республіканські "патріоти" закликають повернутися до того, що, на їхню думку, працювало під час Другої світової війни та наприкінці холодної війни, коли Сполучені Штати нібито концентрували ресурси на найбільш життєво важливому геополітичному театрі за рахунок усіх інших. Вважаючи Україну відволікаючим чинником, ці "реалісти" вважають, що сьогодні вони застосовують аналогічний підхід, віддаючи пріоритет військовому суперництву з Китаєм за рахунок другорядних театрів. Однак насправді реалісти просто підміняють один хибний історичний наратив іншим.

Вважаючи Україну відволікаючим фактором, ці "реалісти" вважають, що сьогодні вони застосовують аналогічний підхід, віддаючи пріоритет військовому суперництву з Китаєм за рахунок другорядних театрів. Однак насправді реалісти просто підміняють один помилковий історичний наратив іншим Фото: South China Morning Post

У Другій світовій війні головною метою президента Франкліна Рузвельта була перемога в Європі: він вважав, що нацистська Німеччина є великою загрозою і що саме від неї залежить доля Японії на Тихоокеанському театрі. Проте перемога американського флоту біля атола Мідвей 1942 року стримала натиск Японії в центральній частині Тихого океану, гарантуючи, що Токіо не зможе перенаправити свій флот в Індійський океан і з'єднатися з Німеччиною на Близькому Сході. Мідвей зберіг британські імперські володіння на євразійській периферії й утримав Радянський Союз від війни. Крім того, він сприяв глобальному наступу на держави Осі, що дало змогу реалізувати стратегію Рузвельта "Європа насамперед".

Наприкінці холодної війни адміністрація Рейгана була сповнена рішучості відновити військову міць США в Європі. У період з 1980 по 1987 рік номінальні витрати на оборону зросли більш ніж удвічі – більша частина цих коштів була спрямована на компенсацію радянської чисельної переваги в Центральній Європі. На Центральний регіон НАТО, де основна частина бойової потужності США мала протистояти Радам, також виділили значні кошти.

Однак європейська оборонна програма адміністрації Рейгана була доповнена суттєвими зусиллями на "другорядних" театрах і потужною ідеологічною ініціативою. Наприклад, морська стратегія ВМС мала глобальний характер. Тримаючи під загрозою радянську територію в північній частині Тихого океану, авіаносні бойові групи пов'язували радянські військові ресурси, які інакше могли би бути спрямовані в Центральний регіон НАТО. Така далекоглядна стратегія залежала від зміцнення стосунків з Японією – партнером, який на той час застосовував торговельні практики, що обмежували американське виробництво. У результаті президенту Рональду Рейгану довелося докласти чимало політичних зусиль, щоб зміцнити взаємовигідний альянс.

Наприкінці холодної війни адміністрація Рейгана була сповнена рішучості відновити військову міць США в Європі

Ідеологічно неоконсерватори в адміністрації Рейгана – страшний сон сьогоднішніх реалістів – підтримували демократичні прориви на Філіппінах, у Південній Кореї та на Тайвані. Демократична консолідація і дружба з Японією зміцнили передові позиції Америки, послабивши Ради.

Адміністрація Рейгана домоглася всього цього в той час, коли американці були явно незадоволені внеском своїх союзників по НАТО. Коли колишній канцлер Західної Німеччини Гельмут Шмідт на конференції 1984 року розкритикував непослідовність США, Джеймс Шлезінгер, колишній міністр оборони і переконаний атлантист, виступив із різкою критикою оборонної програми Бонна, звинувативши Шмідта в невдячності. Навіть у 1980-х роках НАТО перебувало у стані вічної кризи через нерівний розподіл обов'язків. Розчарування щодо "волелюбних" союзників навряд чи є винаходом періоду після холодної війни.

Не дивно, що глобальна держава з глобальними інтересами розділяє глобальні зобов'язання з проблемними союзниками. Крім рішення про те, які театри є пріоритетними, необхідно ретельно опрацювати послідовність дій із партнерами, які не можуть узяти на себе весь тягар самотужки. Стратегічна послідовність передбачає більшу концентрацію ресурсів США в Індо-Тихоокеанському регіоні та ефективніший розподіл праці в НАТО. Німеччина і Франція, наприклад, мають робити більший внесок в оборону Європи. Але саме Сполучені Штати завжди були головною опорою трансатлантичного партнерства. Обмеження внеску США лише розширенням ядерного стримування та інших окремих можливостей змусить нервувати близьких до фронту партнерів і знову розкриє історичні розколи в Європі. Цей серйозний сценарій став би подарунком для євразійської осі, що складається з Росії, Китаю, Ірану і Північної Кореї, які зараз ведуть скоординовану кампанію з ослаблення Заходу.

Озброєння Києва — це стратегічний імператив для глобальної держави, яка навряд чи зможе розділити свою оборонну політику за суто регіональною ознакою Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

На щастя, сукупна міць американських альянсів у Європі та Східній Азії перевершує силу євразійської осі. Тісніша координація між цими двома регіонами зробить будь-яку відповідь на регіональну агресію глобальною. Як показує історія, зміцнення периферійних театрів може посилити центральний фронт проти Китаю. Однак, безсумнівно, вірно і зворотне: погіршення ситуації на периферії може мати катастрофічні наслідки для центру. Якщо Росія поглине Україну, Сполучені Штати будуть змушені розмістити значні наземні та повітряні сили у Східній Європі, що призведе до послаблення стримування в Індо-Тихоокеанському регіоні. Тому озброєння Києва – це стратегічний імператив для глобальної держави, яка навряд чи зможе розділити свою оборонну політику за суто регіональною ознакою.

Як і в 1970-ті роки, коли В'єтнам змусив багатьох закликати Америку "повернутися додому", американські лідери мають боротися з небажаними наративами та посилити аргументацію на користь консервативного інтернаціоналізму та демократичних цінностей. Для цього країні необхідне політичне лідерство, що не допускає великих скорочень оборонного бюджету, як це зробив президент Форд, і водночас збільшує можливості з проєкції сили за прикладом президента Рейгана. Озброєння України згуртувало оборонно-промислову базу США більше, ніж американські критики Києва. Вашингтону давно пора зробити крок уперед і публічно заявити, що саме стоїть на кону: захист американських інтересів у глибоко взаємопов'язаному світі.

Про автора

Кайл Белзер – науковий співробітник Інституту американського підприємництва, де він займається питаннями ядерної стратегії та політики.