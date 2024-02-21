"Ніхто не знає, коли": у Повітряних силах пояснили, що заважає передачі F-16 Україні

В умовах війни в Україні не можуть капітально будувати інфраструктуру, згідно з вимогами країн НАТО, для винищувачів F-16. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат вважає, що літаки зможуть злітати з того, що вже є.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ніхто точно не знає, коли Україна отримає американські винищувачі F-16. Про це він повідомив в інтерв'ю "Укрінформу", опублікованому 21 лютого.

"Зараз ніхто точно не знає, коли в Україні будуть F-16. Ми очікуємо якомога швидше", — сказав Юрій Ігнат.

З його слів, наразі пілоти перенавчаються на винищувачах, інфраструктура адаптується, робляться тимчасові укриття, а злітно-посадкова смуга удосконалюється. Ігнат наголосив, що в умовах війни Україна не може капітально будувати інфраструктуру під літаки F-16, згідно з вимогами країн НАТО. Проте винищувачі можуть злітати з того, що є в Україні, вважає Ігнат.

"Хочу наголосити, що Україна переходить на F-16 в екстреному порядку, як це не робила жодна країна у світі. І всі так чекають, ніби прийдуть літаки і все — перемога", — повідомив Ігнат.

Він розповів, що спочатку прибуде невелика група пілотів, почне працювати в небі, але РФ реагуватиме на це відповідно. Тоді як процес підготовки пілотів та збільшення їх кількості в Україні відбуватиметься поступово.

"Нам не дадуть зразу 40, 70 чи 120 літаків. До речі, нам не найновіші модифікації дають. Тому процес іде, льотчики вже літають, виконують польоти в небі", — наголосив він.

Речник ПС повідомив, що наразі тривають польоти з інструкторами, проте українці повинні освоїти техніки та керувати самостійно. Льотчики вивчають тактичні прийоми для того, аби здійснювати польоти з перехопленням повітряних цілей. Надалі доведеться відпрацьовувати завдання з ударів по наземних і надводних цілях, оскільки це багатоцільовий літак.

Він додав, що курс підготовки повинен тривати два роки, проте українські пілоти роблять це в екстреному порядку.

Нагадаємо, 15 лютого начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк повідомив, що рішення щодо постачання літаків F-16 ухвалені. З його слів, Україна не оголошуватиме дату отримання літаків.

25 січня речник Повітряних сил України полковник Юрій Ігнат розповів, що поки передача винищувачів F-16 може бути недоречною через те, що не всі пілоти навчані. Також ще потрібно підготувати інфраструктуру.