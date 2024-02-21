В ГУР назвали кількість військ РФ на окупованих територіях

Угруповання військ Росгвардії на початку війни було представлено тільки частково, батальйонами. На сьогодні це майже 33 тисячі військовослужбовців.

Приблизно 470 тисяч військовослужбовців РФ на сьогодні зосереджено на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив генерал-майор Вадим Скібіцький, заступник начальника Головного управління розвідки України Міністерства оборони України, "Інтерфакс-Україна".

Саме така чисельність окупаційних підрозділів зосереджена на суші. З його слів, 470 тисяч — виключно сухопутний компонент. До цього числа не входить авіація та військово-морський флот, який теж залучається до проведення операцій, до завдавання ударів.

Генерал-майор звернув увагу на те, що з'явився новий компонент — угруповання військ Росгвардії. На початку війни було представлено тільки частково, батальйонами. На сьогодні це майже 33 тисячі військовослужбовців. З його слів, такі підрозділи забезпечують діяльність окупаційної влади, охороняють об’єкти, але за необхідності можуть виконувати завдання оборони саме на тимчасово окупованих територіях.

"Що змінилося за цей час, — то це чисельність угруповання, розгорнутого на нашій території", — повідомив він.

Ситуація на кордоні України з РФ та заява ГУР

За два роки повномасштабного вторгнення в Росії додатково з'явилося угруповання так званого прикриття державного кордону РФ. Як пояснив Вадим Скібіцький, такі підрозділи розгорнуто на території трьох областей Росії, які безпосередньо межують з Україною. Це стосується Брянської, Бєлгородської та Курської областей. Такі підрозділи, як зазначають самі загарбники, повинні гарантувати безпеку і проведення виборів аби обрати очільника Кремля Володимира Путіна президентом РФ.

Нагадаємо, 21 лютого стало відомо, що окупанти на півдні намагалися здійснювати переміщення особового складу малими піхотними групами, але застосовували й швидкісні квадроцикли. Загалом здійснено 54 авіаудари, 103 удари дронами-камікадзе. Проведено 47 штурмових дій.