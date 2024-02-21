Щонайменше 7 генералів: скільки офіцерів втратили ЗС РФ в Україні під час контрнаступу ЗСУ

Українські джерела також інформували про загибель ще 7 російських генералів, але щонайменше 3 з них виявилися живими, що підтверджено відеозаписами та їхньою участю в бойових діях на території України.

Від червня до жовтня 2023 року ЗС РФ втратили понад 400 офіцерів у званні від підполковника та двох генералів. Про це йдеться у дослідженні, проведеному Російською службою ВВС спільно з виданням "Медіазона".

Так, журналісти підрахували, що у перші 4 місяці повномасштабної війни в Україні Росія втратила щонайменше 4 генералів. Це — Андрій Суховецький, Володимир Фролов, Канамат Боташев і Роман Кутузов. Після цього майже рік підтверджених втрат у вищій ланці російських офіцерів не було.

Від червня до жовтня 2023 року — тобто в період контрнаступу України — російська сторона втратила щонайменше 413 офіцерів, включаючи 44 військовослужбовців у званні від підполковника та двох генералів. Серед них — начальник штабу 35-ї загальновійськової армії РФ генерал-майор Сергій Горячев і заступник командувача Південним військовим округом генерал-лейтенант Олег Цоков.

Також у листопаді 2023 року стало відомо, що загинув генерал-майор Володимир Завадський. Обставини його смерті достеменно невідомі. За однією версією він підірвався на міні РФ у тилу.

Ще один генерал – щоправда, позбавлений цього звання за рішенням суду – загинув в Україні наприкінці 2023 року. Йдеться про ексгенерал-майора поліції Ігоря Трифонова. 2022 року його засудили до 9 років позбавлення волі за хабарі та незаконне зберігання зброї. З колонії Трифонов, за словами родичів, вирушив на фронт, де й загинув.

"Важливо, що втрата значної частини офіцерів не призвела до паніки чи серйозної дезорганізації у лавах російських військових. Кремлю вдалося виграти час, який був потрібний для навчання нових офіцерів молодшої ланки — як нещодавніх випускників військових вузів, так і мобілізованих фахівців. Саме вони змогли забезпечити необхідний ступінь злагодженості та взаємодії різних підрозділів", — пише ВВС.

Як раніше повідомляло BBC, українські джерела також інформували про загибель ще 7 російських генералів, але щонайменше 3 з них — Магомед Тушаєв, Віталій Герасимов і Андрій Мордвічев — виявилися живими, що підтверджено відеозаписами та їхньою участю в бойових діях на території України.

Нагадаємо, про загибель генерал-майора Володимира Завадського стало відомо 28 листопада. Примітно, що портрет молодого Завадського було використано для реклами військової служби за контрактом.