Модернізація на $7,5 мільярдів: Індія має намір поліпшити парк своїх винищувачів Су-30

Модернізовані літаки отримають сучасну авіоніку, просунуту радарну систему Virupaksha, а пізніше — поліпшену систему управління польотом.

Індія розпочала реалізацію масштабної програми оновлення винищувачів Су-30MKІ ВПС країни, в яку буде вкладено 7,5 мільярда доларів. Очікується, що на початковому етапі близько 90 літаків отримають такі оновлення, як сучасна авіоніка та вдосконалені радіолокаційні системи. Потім планується вдосконалити системи управління польотом, повідомили 21 лютого оглядачі Bulgarian Military.

Ці удосконалення значно розширять можливості літаків з атаки як повітряних, так і наземних цілей, що буде підкріплено новою системою радіоелектронної боротьби. Зокрема, йдеться про оснащення літаків просунутою радарною системою Virupaksha. Її основна функція — далеке спостереження і стеження за окремими повітряними цілями.

Відмінною особливістю радара Virupaksha, зазначають експерти, є використання революційної технології фазованої решітки. Це дає змогу швидко сканувати великі території, забезпечуючи при цьому точне й оперативне надання інформації про цілі, виявлені в процесі сканування. Крім того, він має відмінну частоту оновлення, забезпечуючи отримання точної інформації про положення, швидкість і висоту цілі в режимі реального часу.

"Хоча конкретні дані про дальність дії індійського радара Virupaksha засекречені, відомо, що вона перевищує сотні кілометрів. Його універсальність вражає, оскільки він може бути розгорнутий у різних ландшафтах, включно з узбережжям, рівнинами і важкодоступними гірськими районами", — підкреслили фахівці.

Таким чином колишні зразки індійської авіаційної техніки повинні за допомогою програми оновлення "переродитися" в куди більш сучасні та актуальні зразки повітряного озброєння. І схоже командування ВПС Індії має сильне бажання домогтися від своїх старих літаків нових можливостей, попри цілком собі чутливий бюджет у 7,6 млрд доларів, який буде освоєний Hindustan Aeronautics Limited і Організацією оборонних досліджень.

Нагадаємо, на виставці World Defense Show 2024 українська компанія "Авіаційні Системи України" представила систему парашутного гальмування ПТК-10СК-М1 для винищувачів Су-30. Її виготовлено з високомодульних параарамідних волокон із використанням сучасних матеріалів від українських і закордонних виробників.