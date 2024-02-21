Б'ють на відстань до 700 кілометрів: Іран поставив Росії сотні балістичних ракет, — Reuters

За даними ЗМІ, в РФ поставили вже приблизно 400 ракет, і постачання продовжаться. Вороже військо поповнює арсенали високоточними ракетами типу Fateh-110 та Zolfaghar.

Шість джерел підтвердили, що Росія отримала від Ірану "велику кількість потужних балістичних ракет" класу "земля-земля". Деталями 21 лютого поділились у Reuters.

Йдеться про приблизно 400 ракет, більшість з яких — типу Fateh-110. Також російські війська отримали ракети Zolfaghar. Про передавання балістики розповіли три неназвані іранські співрозмовники. Зі слів експертів, це озброєння здатне завдавати ударів на відстань 300-700 кілометрів.

Фото ракети Fateh-110 Фото: Відкриті джерела Фото ракети Zolfaghar Фото: Getty Images

Одне з джерел повідомило, що постачання розпочалися на початку січня — після укладення угоди наприкінці 2023 року на зустрічах представників безпеки країн у Тегерані й Москві. Зі слів іранського військового чиновника, було вже щонайменше чотири постачання, і найближчими тижнями Росія отримає ще більше ракет. Зазначається, що деякі ракети були відправлені кораблем через Каспійське море, інші транспортували літаком.

"Буде більше постачань. Немає причин це приховувати. Нам дозволено експортувати зброю в будь-яку країну, яку ми забажаємо", — зазначив один з іранських чиновників.

Офіційний представник США повідомив, що американці фіксували докази "активного просування переговорів", але не ознаки старту постачань.

Експерт Інституту міжнародних досліджень Міддлбері Джеффрі Льюїс пояснив, що ракети типів Fateh-110 і Zolfaghar є високоточною зброєю.

"Вони використовуються для наведення на цілі, які мають високу цінність і потребують точного ушкодження", — підкреслив він.

Експерт зазначив, що 400 таких ракет можуть завдати значної шкоди. Проте, з його слів, російські бомбардування вже були "досить жорстокими".

Українське військове джерело проінформувало, що Київ не фіксував використання ЗС РФ іранських балістичних ракет. Водночас ексміністр оборони України Андрій Загороднюк розповів, що на тлі затримки військової допомоги США ворог хотів поповнити свій ракетний арсенал.

"Відсутність підтримки США означає брак наземної протиповітряної оборони в Україні. Тому вони хочуть накопичити масу ракет і прорвати українську протиповітряну оборону", — пояснив Загороднюк.

Старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики, дослідницького центру у Філадельфії, Роб Лі спрогнозував, що ракети Fateh-110 і Zolfaghar нададуть Росії ще більшу перевагу на фронті.

"Їх можна використовувати для завдання ударів по військових цілях на операційній глибині, а балістичні ракети українській ППО складніше перехопити", — зазначив Лі.

Неназваний західний дипломат також підтвердив постачання іранських балістичних ракет в останні тижні. За його словами, на Заході стурбовані через те, що співпраця країн може посилити позицію Ірану в можливому конфлікті зі США та Ізраїлем.

Нагадаємо, ізраїльські журналісти з’ясували, чим Кремль розплатився з Іраном за поставлені дрони типу Shahed.

У НАЗК повідомили, що всередині чорних "шахедів" виявили чипи, вироблені в західних країнах.