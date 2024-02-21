"Буде символічно": у ГУР розповіли про цілі окупантів в Україні до виборів президента РФ

За словами заступника голови української розвідки Вадима Скібіцького, противник має намір перейти в активну оборону, щоб утримати захоплені території під своїм контролем. При цьому активність на фронті продовжиться.

Уже наступного місяця в Росії відбудуться чергові вибори президента, де основним кандидатом є чинний лідер Володимир Путін. Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МОУ) Вадим Скібіцький в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів, які цілі будуть у російських окупантів на цей період.

За його словами, одне із завдань противника сьогодні — утримати ті території, які йому вдалося тимчасово взяти під свій контроль. Відповідно, росіяни проводитимуть активну оборону, а також намагатимуться відкинути українську сторону на більш далекі позиції.

Для ЗСУ в цей момент важливо мати підтримку з боку партнерів і розвивати власне виробництво, оскільки Кремль має намір вести затяжну війну на виснаження.

"До виборів конкретно вони хочуть вийти, як мінімум, на адмінмежі Луганської області. Мати хоч якийсь успіх, щось на кшталт Авдіївки, можливо, ще десь на якомусь напрямку. Ключові моменти є: Куп'янськ, Лиман, Авдіївка. А чому Куп'янськ, Лиман? Щоб показати, що вдалося повернути ті території, які звільнила Україна після початку повномасштабної агресії. Тому що це буде символічно", — заявив Вадим Скібіцький.

Окремо представник української розвідки додав, що все вищезазначене є елементом, який противник активно використовуватиме у своїх інформаційно-психологічних операціях, акціях та в інформаційному просторі загалом.

Нагадаємо, 20 лютого повідомлялося, що військово-політичний оглядач Олександр Коваленко назвав 2 напрямки, де активізуються ЗС РФ після президентських виборів. За його словами, противник хоче розпочати більш інтенсивну мобілізацію, щоб набрати необхідну кількість людського ресурсу. Окупанти вірять, що це забезпечить їм наступальні можливості.