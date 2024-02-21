Росія зосередила на території України майже пів мільйона військових,— ГУР

Наразі сухопутний компонент, який розташований на території України, становить приблизно 470 тисяч військовослужбовців. Сюди не входить флот і авіація.

Окупанти зосередили на території України приблизно пів мільйона солдатів і посилили угруповання військ на російсько-українському кордоні у межах Бєлгородської, Курської та Брянської областей РФ. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Якщо говорити про те, що змінилося за цей час (за два роки повномасштабної агресії РФ — ред.) — то це чисельність угруповання, розгорнутого на нашій території. Наразі сухопутний компонент, сухопутна частина угруповання, яка розташована на території України, становить приблизно 470 тисяч військовослужбовців. І це тільки сухопутний компонент, я не беру авіацію, не рахуємо сюди військово-морський флот, який теж залучається до проведення операцій, до завдавання ударів", — сказав представник ГУР.

Також Скібіцький додав, що РФ також збільшила присутність Росгвардії. На початку повномасштабного вторгнення на території окупованих регіонів були присутні лише окремі батальйони цієї російської силової структури.

"На сьогодні це майже 33 тисячі військовослужбовців. Це ті люди, які забезпечують діяльність окупаційної влади, охорону стратегічних об'єктів, і за необхідності можуть виконувати завдання оборони саме на тимчасово окупованих територіях", — пояснив Скібіцький.

Нагадаємо, що за словами заступника голови української розвідки Вадима Скібіцького, противник має намір перейти в активну оборону, щоб утримати захоплені території під своїм контролем. Водночас активність на фронті продовжиться.