Руйнівні наслідки для України: РФ взяла під контроль небо на фронті, — Business Insider

За словами аналітиків, якщо навіть тимчасова локальна перевага РФ у повітрі повториться, угруповання окупантів зможе діяти агресивніше по всьому фронту.

Хоча тимчасово і локально, але, судячи з усього, вперше за час повномасштабної війни Росії вдалося взяти під свій контроль небо в прифронтовій зоні. Якщо так продовжиться й надалі, що цілком можливо, з огляду на те, що українська ППО перебуває під значним тиском, наслідки можуть бути "руйнівними" для України, зазначають журналісти. Про це повідомляє Business Insider із посиланням на експертів.

Минулої суботи, 17 лютого, у РФ заявили про захоплення Авдіївки. За даними "Інституту вивчення війни" (ISW), росіянам, імовірно, вперше вдалося отримати перевагу в повітрі. Раніше ППО, особливо наземні ракетні системи класу "земля-повітря", не давали змоги жодній зі сторін конфлікту домогтися цього навіть на місцевому рівні.

Джордж Баррос, керівник групи геопросторової розвідки та аналітик ISW, зазначив в інтерв'ю журналістам, що такий підхід, судячи з усього, відображає загальновійськову тактику, коли маневрові елементи на землі підтримуються військово-повітряними силами.

"Саме цей загальновійськовий підхід завадив українцям захистити Авдіївку", — сказав Баррос.

Втрати російських ВПС не настільки значні, як порівняти з наземними силами.

На тлі зволікання з постачанням зброї та боєприпасів складно сказати, чи вдасться Україні й надалі гарантувати безпеку в повітрі, як це було практично протягом усього повномасштабного вторгнення.

За словами аналітика, питання в тому, чи зможе Україна не дати змоги російським ВПС отримати необмежену перевагу в повітрі по всій лінії фронту. Якщо ні, то РФ зможе проводити руйнівні бомбардування і знищувати українські міста та Сили оборони на місцях.

Якщо навіть тимчасова локалізована перевага РФ у повітрі повториться, російське угруповання зможе діяти агресивніше на всьому фронті, зазначають аналітики ISW у нещодавньому звіті.

"Масштабна тимчасова перевага в повітрі (чого РФ зможе досягти, якщо Україна не залучатиме ППО ефективніше) дасть змогу РФ регулярно проводити великомасштабні авіаційні операції та бомбити українські міста за лінією фронту з руйнівним ефектом".

Навіщо РФ Авдіївка: реакція Білого дому

Авдіївка була ненадовго окупована у 2014 році, а потім ЗСУ взяли місто під контроль.

В останні кілька місяців для РФ Авдіївка стала пріоритетною ціллю, тому що їй потрібен центр логістики та оперативних маневрів на Донбасі. Про це у вівторок, 20 лютого, заявив офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Вони вважають, що отримають відправну точку для подальших операцій у Донецькій і навіть Луганській областях. Подивимося, чи вдасться це насправді", — сказав він.

Він уточнив, що мав на увазі те, що російські війська мали проблеми з логістикою і забезпеченням, командуванням і контролем від початку активної фази війни.

"Не те щоб вони домоглися якогось прориву тут у частині забезпечення військ на полі бою, але це те, до чого вони, вочевидь, прагнуть за допомогою Авдіївки", — пояснив Кірбі.

Деякі експерти заявляють, що Авдіївка важлива не стільки в оперативному плані, скільки в медійному: слугує підживленням російській пропаганді проти України, Володимир Путін отримає в такий спосіб деякі вісти перед березневими виборами.

"Загалом це не змінить ті оборонні зусилля та операції, які зможуть проводити українці", — заявив Кірбі журналістам. Водночас це не означає, що ЗСУ не зіткнуться з проблемами вже зараз.

Кірбі згадав, що рішення про відведення військ ЗСУ пояснюється "бездіяльністю Конгресу". РФ поки що не отримує додаткової вигоди від захоплення Авдіївки. За оцінками ISW, темпи наступу росіян помітно сповільнилися, що вказує на можливе завершення операції, як це було в Бахмуті.

Нагадаємо, що боєць 110-ї ОМБр розповів, що тяжкопоранених із низки позицій в Авдіївці не евакуювали, а комбат радив їх залишати й іти.

Також повідомлялося, що спікер 110-ї ОМБр розповів, що ЗСУ до останнього намагалися заїхати на позицію "Зеніт".