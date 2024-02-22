"Російських кораблів буде менше": у Мінцифри анонсували "морський бій" (відео)

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про "підготовку до полювання", зазначивши, що російських кораблів "буде менше".

У середу, 21 лютого, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров опублікував відео, у якому йдеться про те, що 22 лютого відбудеться "морський бій". Відповідні кадри з'явилися в його офіційному Telegram-каналі.

"Російських кораблів буде менше. Готуємося до полювання. Деталі — завтра", — свідчить підпис до відео.

Крім Михайла Федорова, на відеоролику також присутні блогер Ігор Лаченков, активіст Сергій Стерненко, співзасновник monobank Олег Гороховський і представник Служби безпеки України.

Наприкінці відео на екрані з'являється текст: "22 лютого 2024 року буде морський бій".

Нагадаємо, 14 лютого в Чорному морі українські дрони підбили великий російський десантний корабель "Цезар Куніков". Як зазначили користувачі соцмереж, 14 лютого 1943 року помер радянський офіцер герой СРСР Цезар Куніков.

Раніше, 1 лютого, у ГУР МО також повідомили, що бійці спецпідрозділу Group 13 Головного управління розвідки Міноборони України знищили ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту РФ. Удари було завдано за допомогою морських дронів.