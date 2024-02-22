ЗС РФ окупували ще один населений пункт на Донеччині, — DeepState (карти)

За даними аналітиків, росіяни також просунулися на Мар’їнському напрямку біля Георгіївки та посилили тиск на Орлівку. Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні не коментував інформацію про захоплення ворогом ще одного населенного пункту на Донеччині.

Російським Збройним силам на Мар’їнському напрямку вдалось окупувати село Побєда. Про це у четвер, 22 лютого, повідомили аналітики DeepState у Telegram.

Крім того, за інформацією експертів, на тому ж напрямку ворог просунувся біля Георгіївки та посилив тиск на Орлівку.

Водночас, у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 6:00 22 лютого повідомили, що захисники продовжують стримувати противника в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

Новомихайлівка на DeepState

Там, за інформацією Генштабу ЗСУ, російські окупанти 14 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили Російської Федерації мають достатньо сил та засобів для подальшого просування. Майор ЗСУ, заступник командира третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що на Авдіївському напрямку окупанти продовжуватимуть це робити.

20 лютого аналітики DeepState повідомили, що що ЗС РФ просунулися в районі Ласточкиного Донецької області. Того ж дня стало відомо, що українські військові розгромили колону російської техніки та відбили ворожий штурм у районі Ласточкиного. Також уночі двоє російських солдатів пробралися в село, проте їх ліквідували бійці ЗСУ.