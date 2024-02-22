ЗС РФ захопили Побєду: в ISW прорахували, куди ворог може піти далі (карта)

Аналітики стверджують, що після окупації села, розташованого біля Мар’їнки, росіяни можуть спрямувати свій удар в бік Костянтинівки або Георгіївки Донецької області. Загарбники, захоплюючи Побєду, перерізали трасу O0532.

Після захоплення села Побєда, розташованого неподалік раніше окупованої Мар’їнки, росіяни можуть спрямувати свій удар в бік Костянтинівки, або Георгіївки Донецької області. Про це повідомляє Інститут вивчення війни у зведенні від 22 лютого.

За інформацією аналітиків, ЗС РФ захопили Побєду, невелике селище на південний захід від Донецька, не пізніше 21 лютого. На геолокаційних кадрах, опублікованих того ж дня, видно, як російські війська піднімають прапор на зруйнованій будівлі в населеному пункті.

Російські мілблогери стверджували, що українські сили відійшли на позиції на пагорбах на захід від Побєди і що російські війська можуть вирішити атакувати в напрямку Костянтинівки (село за 6 км на південний захід від Побєди) або в напрямку Георгіївки (4,5 км на північ від Побєди) по трасі Н-15.

Експерти зазначають, що захоплюючи Побєду, російські війська перерізали трасу O0532, яка йде від нещодавно захопленої Мар’їнки (безпосередньо на захід від Донецька) через Побєду в напрямку Костянтинівки і ЗС РФ можуть спробувати просунутися в напрямку Костянтинівки по цій трасі.

Деякі російські мілблогери також стверджували, що захоплення Побєди дозволить військам РФ продовжувати наступальні операції на Вугледарському напрямку або перехоплювати українські наземні лінії зв’язку (GLOC), що ведуть до Вугледара.

В ISW розповіли, в якому напрямку можуть піти росіяни після захоплення села Побєда

Українські офіційні особи наразі не коментують повідомлення про захоплення російськими військами Побєди.

Аналітики додають, що російські мілблогери також стверджували, що ЗС РФ просунулися на південну околицю Красногорівки (безпосередньо на захід від Донецька), але в ISW не знайшли доказів, які б це підтвердили.

В Інституті вивчення війни кажуть, що позиційні бої тривали на захід від Донецька в районі Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Побєди та Новомихайлівки.

Нагадаємо, 20 лютого аналітики DeepState повідомили, що що ЗС РФ просунулися в районі Ласточкиного Донецької області. Того ж дня стало відомо, що українські військові розгромили колону російської техніки та відбили ворожий штурм у районі Ласточкиного. Також уночі двоє російських солдатів пробралися в село, проте їх ліквідували бійці ЗСУ.