Канада планує оплатити постачання 800 тисяч снарядів для України, які знайшла Чехія, – ЗМІ

Союзники Канади побоюються, як повідомляє CBC News з посиланням на джерела в Міноборони, що Оттава може інвестувати у виробництво боєприпасів через Чехію, а також відтермінувати збільшення потужностей з виробництва зброї всередині країни.

Канада готова оплатити постачання 800 тисяч артилерійських снарядів, які Чехія знайшла для України. Про це повідомляє CBC News.

Уряд країни, як інформують журналісти з посиланням на джерела, може оплатити постачання боєприпасів в Україну. Для цієї ініціативи можуть надати близько $30 млн на реалізацію плану постачання боєприпасів для Сил оборони України.

Ініціатива була озвучена на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки президентом Чехії Петром Павелом. Тоді керівник держави заявив, що знайшов близько 500 тисяч снарядів калібру 155 мм та ще 300 тисяч снарядів калібру 122 мм. Для цього потрібна фінансова підтримка, щоб доставити боєприпаси до України.

Білл Блер, міністр оборони Канади, раніше заявив, що країна веде перемовини стосовно реалізації цього питання, але повідомити подробиці відмовився. У його заяві йшлося про те, що він уклав меморандум щодо взаєморозуміння з одним з європейських союзників. На його думку, це дозволить зробити боєприпаси доступними Україні швидше, оскільки канадська промисловість збільшує власне виробництво.

Водночас як повідомляє CBC News, союзники Канади побоюються, що Оттава може інвестувати у виробництво боєприпасів через Чехію, а також відтермінувати збільшення потужностей з виробництва зброї всередині країни. Журналісти у заяві посилаються на джерела в Міноборони, які знайомі з матеріалами, але не мають права говорити публічно.

У CBC News повідомили, що уряд протягом кількох місяців вивчав пропозиції від двох виробників боєприпасів країни — General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GDOT) у Велліфілді. Планується збільшити виробництво так званого "оперативного" або M795 варіанту 155-міліметрового снаряда стандарту НАТО. Канада щомісяця виробляє близько 5 тисяч боєприпаса версії M107, відомого як "навчальний снаряд".

Снаряди від Чехії для України – заява Петра Павела

Президент Чехії Петр Павел 17 лютого заявив, що знайшов 800 тисяч боєприпасів для України. Політик наголосив, що може поставити для ЗСУ 500 тисяч снарядів калібру 155 міліметрів і ще 300 000 122 міліметри. Він не став називати країни-постачальники боєприпасів, посилаючись на конфіденційність, але сказав, що боєприпаси можуть бути відправлені в Україну протягом декількох тижнів, якщо фінансування буде швидко забезпечене через країни-партнери.

Нагадаємо, 20 лютого стало відомо, що Канада передасть Україні 800 безпілотників Skyranger на 95 млн доларів. У Міноборони країни зазначили, надані безпілотники мають вбудовані автоматизовані та автономні системи навігації, що дозволяє їм нести різні системи камер та корисне навантаження для виявлення та ідентифікації цілей.