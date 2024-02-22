Знищення двох країн: майже половина поляків не вірять у перемогу України над РФ

Лише 17% жителів Польщі висловили думку, що Києву вдасться завершити повномасштабний конфлікт на своїх умовах.

Через два роки після початку повномасштабної війни в Україні багато жителів Польщі вважають, що конфлікт закінчиться знищенням обох країн, які беруть у ньому участь. Про це стало відомо за результатами опитування United Surveys для RMF FM.

Полякам поставили запитання — чим, на їхню думку, закінчиться війна в Україні.

На думку майже половини опитаних (47,4%), війна триватиме протягом багатьох років і завершиться знищенням обох країн.

14,1% респондентів упевнені в перемозі Росії, тоді як трохи більше (17,4%) дотримуються думки про перемогу України.

Решта респондентів не прийняли чіткої позиції щодо результату конфлікту.

Нагадаємо, що 21 лютого у ЗМІ повідомили, що підтримка України серед громадян європейських країн залишається значною, але майже через два роки після повномасштабного вторгнення РФ в Україну лише 10% європейців вірять, що Україна може перемогти Росію. Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки YouGov на замовлення Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR).

Опитування Київського міжнародного інституту соціології засвідчило, що в Україні збільшується кількість громадян, готових на територіальні поступки для досягнення миру. Від початку травня 2023 року помітно зріс інтерес до територіальних поступок: з 10% у травні до 14% у жовтні й далі до 19% у грудні.