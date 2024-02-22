ЗС РФ переходять до лобових атак і намагаються обійти з флангів: ЗСУ про ситуацію на Донеччині

Війська РФ атакують у лоб Часів Яр і намагаються вийти на Сіверський Донець, а також шукають слабкі місця в українській обороні та пробують там наступати.

Російські окупанти продовжують тиснути на Сили оборони на кількох напрямках. На Куп’янсько-Лиманському напрямку підрозділи РФ продовжують спроби захопити Синьківку й наступати поблизу Тернів, а на Бахмутському напрямку – намагаються зайняти рубіж по річці Сіверський Донець. Про це в ефірі телемарафону 22 лютого розповів начальник пресслужби східного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

Ситуація на Куп’янсько-Лиманському напрямку

За словами Іллі Євлаша, на Куп’янсько-Лиманському напрямку ЗС РФ продовжують тиснути в районі Синьківки. Ворог не полишає спроб захопити населений пункт, але ці намагання марні. Складним місцем залишається Торський виступ поблизу річки Чорний Жеребець. Також РФ стягує резерви до населеного пункту Терни. Противник там намагається наступати й закріпитися.

Ситуація на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку продовжуються інтенсивні бойові дії в районі Часового Яру, Кліщіївки та Андріївки.

"Що стосується Часового Яру – все класично: ворог переходить до лобових атак, інколи намагається обійти по флангах в районі Іванівського та Богданівки. Що стосується Кліщіївки й Андріївки – там противник намагається вийти на річку Сіверський Донець, зайняти там оборону по рубежу цієї річки. Будь-який бар’єрний рубіж сприяє утриманню оборони, тому противник намагається відновити втрачене положення. Наші військові роблять усе можливе, аби не допустити цього", — сказав Євлаш.

Він додав, що окупанти зосередили на цьому напрямку додатково ще одну бригаду, але резерви РФ використовує для поповнення втрат, через це загальна кількість військ залишається приблизно однаковою.

"Їм доводиться перекидати війська вже наявні з місця на місце. То перекидали з-під Авдіївки, зараз з-під Авдіївки знову кудись перекинуть. Такий броунівський рух у них постійно відбувається", – сказав Євлаш.

Він зазначив, що ЗС РФ шукають слабкі місця в українській обороні і пробують там наступати.

Нагадаємо, що експерти зазначають, що захопивши село Побєда біля Мар'їнки, російські війська перерізали трасу O0532, яка йде від нещодавно захопленої Мар’їнки (безпосередньо на захід від Донецька) через Побєду в напрямку Костянтинівки і ЗС РФ можуть спробувати просунутися в напрямку Костянтинівки по цій трасі.

Також повідомлялося, що солдати РФ масово гинуть через "сп'яніння перемогою" у командирів. За останні дні на сході України сталося кілька випадків масової загибелі окупантів.