Росія погрожувала збити французькі літаки, які патрулювали Чорне море, — Міноборони

Французький міністр Збройних сил Себастьян Лекорню сказав, що РФ повертається до "особливо агресивної" позиції, яка нагадує поведінку колишнього Радянського Союзу.

Російські війська погрожували збити французькі літаки, які минулого місяця патрулювали міжнародний повітряний простір над Чорним морем, що свідчить про все більш агресивну поведінку з боку Кремля. Про це заявив у четвер, 22 лютого, міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню, передає "AP News".

За інформацією видання, Лекорню не надав конкретних подробиць щодо французьких рейсів або літаків, які росіяни погрожують збити. Проте він сказав, що Росія повертається до "особливо агресивної" позиції, яка нагадує поведінку колишнього Радянського Союзу під час холодної війни.

"Місяць тому, наведу вам дуже конкретний приклад, російська система управління повітряним рухом погрожувала збити французький літак у Чорному морі, коли ми були у вільній міжнародній зоні, де ми патрулюємо", — сказав він в ефірі радіо RTL.

За його словами, таку поведінку Москви можна пояснити тим, що "Росії важко на полі бою в Україні".

Нагадаємо, в Україні 16 лютого 2023 року в районі Сватового на Луганщині загинув 22-річний доброволець із Франції Андреас Галлоцці з позивним "Френчі".

Раніше міністр збройних сил Себастьян Лекорню повідомив, що російські хакери все частіше атакують оборонні підприємства у Франції та об'єкти інфраструктури.