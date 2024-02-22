Війна проти Заходу й США: Кремль готує росіян до тривалого конфлікту, — британська розвідка

За даними відомства, Кремль намагається виправдати затяжний конфлікт і масштаби втрат ЗС РФ через зображення війни як нібито прямого конфлікту із західними країнами.

Кремль готує жителів Російської Федерації до тривалої війни в Україні, зниження рівня життя, проте забезпечує впевненість у нібито майбутній перемозі. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в X (Twitter).

14 лютого прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що "спеціальна військова операція" почалася як операція проти України, проте з часом вона набула форми війни, коли країни колективного Заходу на чолі зі США нібито були безпосередньо втягнуті в конфлікт.

"Це загалом узгоджується з тенденцією російської офіційної риторики, яка намагається виправдати тривалість конфлікту й масштаби втрат Росії через зображення війни як прямого конфлікту із Заходом", — ідеться в повідомленні.

Також Дмитро Пєсков наголосив, що так звана "СВО" може "тривати трохи довше, але це не може змінити хід речей". У британській розвідці вважають, що це частина російського офіційного наративу, який майже напевно спрямований на те, аби налаштувати місцеве населення на тривалий конфлікт і зниження внутрішнього рівня життя, забезпечуючи впевненість в остаточній перемозі Росії.

Нагадаємо, 26 січня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва наполягає, аби Україна залишалася нейтральною країною, і не відмовляється від вимог щодо невходження України до НАТО.

21 лютого в ЗМІ повідомили, що Росія не наладила випуск боєприпасів для продовження війни на території України. Проте президент РФ Володимир Путін усе одно сподівається на перемогу.